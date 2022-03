Nuova Fiat 500 Elettrica vince il premio Best Car City nel Regno Unito

La nuova Fiat 500 Elettrica ha conquistato la sua ennesima vittoria, aggiudicandosi il titolo di Best Car City in occasione dei prestigiosi UK Car of the Year Awards (UKCOTY). Questo permette all’iconica vettura del marchio torinese di ambire al titolo di Car of the Year UK 2022, sfidando i vincitori delle altre nove categorie della gara inglese.

Olivier François, CEO di Fiat e global CMO di Stellantis, si è detto orgoglioso di ricevere questo ulteriore riconoscimento assegnato alla nuova 500 Elettrica. Rappresenta un vero e proprio esempio di un’innovazione che si fonda sul patrimonio e sulla cultura, afferma François.

Nuova Fiat 500 Elettrica: conquista il premio Best Car City agli UKCOTY 2022

La nuova Fiat 500 Elettrica celebra il meglio del passato di Fiat mentre al contempo il marchio è andato all-in sul futuro per aiutare le persone a proteggere la salute del pianeta. L’obiettivo dello storico brand di Torino in quest’ottica è di usare la forza come leader del settore nel mondo della mobilità urbana per contribuire a costruire un futuro migliore.

Secondo il dirigente, la 500e porta un tocco dello spirito della Dolve Vita italiana nella vita di tutti. In questo modo le persone possono puntare alle zero emissioni mentre si godono la bellezza della vita.

Giunto alla sesta edizione e completamente indipendente, il concorso UK Car of the Year Awards premia le migliori auto del Regno Unito, attraverso la votazione di una giuria composto da 29 tra i più autorevoli giornalisti britannici del settore automobilistico.

La nuova Fiat 500 Elettrica ha catturato l’attenzione della giuria grazie al suo design accattivante, all’efficienza della batteria e soprattutto al prezzo competitivo. Inoltre, la disponibilità della versione cabrio ha giocato un ruolo importante nell’assegnazione del trofeo.

Alex Grant, giudice di UK Car of the Year Awards 2022, ha affermato che la nuova 500 è il veicolo perfetto per l’elettrificazione in quanto è una city car agile ed efficiente, con una serie di opzioni ben calibrate per diversi utenti ed è il primo veicolo cabrio a zero emissioni presente sul mercato britannico.

Guy Bird, altro giudice di UKCOTY e giornalista automobilistico freelance, ha aggiunto che la 500 Elettrica è un’altra grande interpretazione dell’icona del 1957, ora completamente elettrica e perfettamente adatta al suo tempo, pur conservando le peculiarità del modello originale.

Ricordiamo che la vettura è disponibile in Italia nelle versioni berlina, cabrio e 3+1 e in quattro allestimenti chiamati La Prima, Icon, RED ed Action. I prezzi partono da 22.000 euro (o 199 euro al mese) per la versione RED.