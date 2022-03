Nuova Alfa Romeo 8C: possibile il ritorno?

Da quando il nuovo numero uno della casa automobilistica del Biscione, il CEO Jean-Philippe Imparato ha dichiarato che in futuro nella gamma dello storico marchio milanese potrebbero tornare diverse auto sportive, le ipotesi sul web si sprecano. Una delle ultime è quella che vorrebbe anche il clamoroso ritorno di una nuova Alfa Romeo 8C nella gamma del brand premium di Stellantis.

Nuova Alfa Romeo 8C: ecco una nuova ipotesi di come potrebbe essere il suo aspetto

In passato il compianto CEO di Fiat Chrysler Automobiles, voleva riportare una nuova alfa Romeo 8C nella gamma della casa automobilistica del Biscione. L’ex CEO di FCA aveva inserito questa auto in un famoso piano industriale di Alfa Romeo che poi non è stato completamente realizzato. L’auto sarebbe dovuta tornare negli scorsi anni in versione ibrida con motore con potenza di quasi 800 cavalli.

Nei mesi scorsi Imparato ha detto che Alfa Romeo non potrà avere solo SUV ma che in futuro torneranno anche le berline e le auto sportive. Dicendo ciò ha fatto anche alcuni nomi come quelli di 33 Stradale, di GTV e di Duetto. Per la verità di una nuova Alfa Romeo 8C non si è parlato ma ovviamente la speranza è l’ultima a morire.

Qui vi proponiamo un recente render realizzato da Carlifestyle che ha provato ad ipotizzare quello che potrebbe essere il design di una nuova Alfa Romeo 8C nel caso in cui l’amministratore delegato del Biscione Imparato decidesse di lanciarla sul mercato nei prossimi anni. Ovviamente l’auto arriverebbe solo in versione a zero emissioni data la svolta elettrica che il marchio del Biscione ha annunciato a partire dai prossimi anni.

Ricordiamo infine che verso fine anno Imparato ha promesso che a proposito delle future auto sportive di Alfa Romeo dirà qualcosa in più. Vedremo dunque cos’altro emergerà a proposito di queste future auto che stanno molto a cuore ai numerosi fan dello storico marchio milanese.

