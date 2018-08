Alfa Romeo, Fiat, Ferrari, Maserati, Jeep, FCA: le migliori notizie della settimana (20-26 agosto)

Anche in quest’ultima domenica di agosto, torna il nostro tradizionale ed immancabile appuntamento con le migliori notizie della settimana pubblicate da ClubAlfa.it e relative al mondo Alfa Romeo ed a tutto l’universo del gruppo FCA e del mondo dei motori italiano.

In questi ultimi sette giorni, da lunedì 20 ad oggi domenica 26 agosto, si è parlato di un gran numero di argomenti e, nonostante il periodo estivo ancora in corso, abbiamo registrato l’arrivo di importanti novità ed anche un debutto a sorpresa.

Per quanto riguarda Alfa Romeo, dopo la ripresa della produzione a Cassino, si è tornati a parlare del progetto del “baby SUV” di segmento C che, in futuro, andrà ad espandere la gamma del marchio italiano. Da notare anche il ritorno della Price Marathon con sconti ingenti su tutti i modelli Alfa.

Da segnalare anche il debutto di una nuova supercar firmata Ferrari e nuove indiscrezioni su alcuni progetti del gruppo FCA come la Fiat 500X prossima a ricevere un importante restyling. Nel frattempo, l’azienda si prepara ad affrontare i dazi USA sulle auto prodotte in Europa.

Alfa Romeo

Con l’inizio di questa nuova settimana, in casa Alfa Romeo si registra la ripresa delle attività produttive a Cassino con la Giulia e lo Stelvio che sono già tornate sulle linee produttive. Secondo nuove indiscrezioni, a Cassino sarebbero iniziati i lavori di pre-produzione di un nuovo modello in arrivo nel corso del prossimo futuro.

Uno dei modelli più interessanti del futuro di Alfa Romeo potrebbe essere il “baby SUV”, ovvero il crossover di segmento C che andrà ad espandere la gamma del brand. In questi giorni, AutoExpress ha pubblicato un render che potrebbe anticipare il design del progetto.

Nel frattempo, Alfa Romeo porta nel Regno Unito i nuovi motori diesel Euro 6D per Giulia e Stelvio che vanno a rinnovare la gamma di motorizzazioni (in Italia questi motori sono disponibili ufficialmente solo sul Model Year 2019 dello Stelvio).

Alfa Romeo ha presentato una nuova promozione questa settimana che sarà valida solo per pochi giorni. Sino al prossimo 29 agosto, infatti, Alfa Romeo proporrà sconti sino a 9 mila Euro sugli esemplari in pronta consegna di Stelvio, Giulia, Giulietta e MiTo.

Segnaliamo, per quanto riguarda la Formula 1, che il team Alfa Romeo Sauber a partire dalla prossima stagione potrà contare su di un nuovo ed importante sponsor. Da notare, in ogni caso, che il team potrebbe perdere Leclerc che potrebbe passare ad un team rivale.

Fiat

Uno dei principali progetti del prossimo futuro di casa Fiat è rappresentato dal restyling di metà carriera della Fiat 500X, il crossover compatto prodotto a Melfi che sarà aggiornato nel corso delle prossime settimane. In attesa del debutto ufficiale, emergono online nuove foto spia degli interni del restyling della 500X.

Intanto FCA Serbia registra un netto calo delle esportazioni e la causa è da ricercare nelle scarse vendite della Fiat 500L, l’unico modello del gruppo FCA prodotto nello stabilimento serbo di Kragujevac. In futuro, il gruppo FCA potrebbe modificare le sue strategie per quanto riguarda la divisione serba.

Nel frattempo, in Sud America, Fiat prepara il lancio della nuova Fiat Mobi Pick-Up che andrà a sostituire le versioni base del pick-up Fiat Strada, uno dei modelli più importanti della gamma del brand nel mercato sudamericano.

Ferrari

Tra le novità della settimana di casa Ferrari troviamo la nuova Ferrari 488 Pista Spider, la nuova supercar di Maranello con hard top rimovibile che è stata presentata dalla casa italiana a Pebble Beach.

Una Ferrari 500 Mondial Series II del 1955 è stata messa all’asta a Pebble Beach con una quotazione da record che conferma l’enorme valore che le vetture d’epoca della casa di Maranello hanno. Nel frattempo, il mese prossimo sarà venduta all’asta anche una Ferrari 330 GT Vignale del 1965.

Tra le vendite all’asta che riguardano Ferrari, segnaliamo che il prossimo mese toccherà ad un esemplare di LaFerrari Aperta del 2017. Per quanto riguarda la casa di Maranello, segnaliamo anche un interessante render che prova ad anticipare il design della prima hypercar elettrica di Ferrari.

Chiudiamo il capitolo relativo alle news Ferrari con un video che ci mostra un esemplare di Ferrari FF elaborato dal tuner Novitec.

Maserati

Questa settimana, Maserati è stata protagonista alla Monterey Car Week 2018. La casa italiana ha portato all’evento le nuove versioni Trofeo e GTS del Maserati Levante, il SUV che rappresenta il modello principale del brand per volumi di vendita. In team di eventi dedicati al mondo delle quattro ruote segnaliamo che questa settimana si è tenuta la rassegna Passione Engadina 2018 con Maserati protagonista.

Jeep

In casa Jeep si lavora all’espansione della gamma della Jeep Compass, il SUV compatto che sta trascinando le vendite nel brand in tanti mercati internazionali. Come confermato in questa settimana, Jeep prevede di lanciare nuove varianti della Compass in India nel corso dei prossimi 6 mesi.

Da notare, nel frattempo, che Jeep ha deciso di ridurre il prezzo della sua Jeep Renegade in Brasile dove il crossover viene prodotto e commercializzato già da diversi anni. Ecco le cause di questa scelta.

FCA

Iniziamo il riepilogo relativo alle news di casa FCA con un dettagliato articolo in cui vengono illustrate le sfide che attenderanno Mike Manley in Europa. Per il nuovo amministratore delegato ci sarà davvero tanto lavoro da fare nel vecchio continente. Questa settimana è arrivata anche la conferma definitiva in merito al luogo di sepoltura di Sergio Marchionne, l’ex amministratore delegato del gruppo FCA scomparso alcune settimane fa.

Nel frattempo, FCA continua a portare avanti una precisa strategia sulla guida autonoma. Questa strategia, alla lunga, potrebbe risultare vincente per il gruppo italo-americano ora guidato da Manley. Intanto, negli USA esponenti del gruppo FCA finiscono coinvolti in uno scandalo corruzione. Da notare, inoltre, che secondo alcuni rumors il gruppo FCA avrebbe avviato la trattativa per la cessione di Magneti Marelli.

In casa FCA è stata una settimana abbastanza intensa per quanto riguarda i richiami. Tra i provvedimenti annunciati segnaliamo un richiamo di circa 2 mila unità di Fiat 500X in Australia. Da notare, sempre in Australia, il richiamo di alcuni esemplari di Jeep Cherokee. A completare il quadro dei richiami settimanali di FCA segnaliamo il richiamo di oltre 200 mila unità tra minivan e SUV a causa di un problema al freno.

Questa settimana FCA ha annunciato il ritorno dell’evento promozionale Price Marathon che, sino al 29 di agosto, garantirà importanti sconti ai clienti interessati all’acquisto di un nuovo modello in pronta consegna. Tutti i dettagli nel nostro articolo.

Chiudiamo il riepilogo delle news su FCA con una delle principali notizie della settimana. Il Presidente americano Trump ha confermato la volontà di applicare dazi al 25% sulle auto in arrivo dall’Europa. Questa scelta, se verrà portata avanti dall’amministrazione Trump, andrà a modificare in misura considerevole le strategie di FCA ed, in particolare, di brand come Alfa Romeo e Maserati.

Con quest'ultima news dedicata ai dazi USA ed alle contro misure di FCA si chiude la nostra rubrica.