Alfa Romeo Giulia, due edizioni speciali per i 115 anni del Biscione: Speciale Tribute e Daytona Tribute

Per festeggiare 115 anni di passione e sportività, Alfa Romeo ha deciso di rendere omaggio alla propria eredità anche sul mercato cinese, lanciando due versioni in edizione limitata della sua celebre Giulia.

I nuovi modelli esclusivi si chiamano Giulia Speciale Tribute e Giulia Daytona Tribute, e saranno disponibili unicamente in Cina. Purtroppo. La Giulia Speciale Tribute si basa sull’iconica Quadrifoglio, e monta quindi il già noto ma sempre apprezzato V6 biturbo da 2,9 litri, capace di erogare ben 520 cavalli. Le prestazioni sono elevate e il carattere decisamente sportivo, come ci si aspetta da una QF.

Il modello speciale della Giulia si distingue per una carrozzeria gialla vivace, arricchita da dettagli in nero lucido e carbonio, incluso il tetto, per un contrasto visivo aggressivo. I richiami stilistici si ispirano alla storica 33 Coupé Prototipo Speciale firmata Pininfarina, simbolo di un’epoca gloriosa del marchio. È una vettura pensata per chi ama guidare, per chi cerca sensazioni autentiche tra le curve, in perfetto stile Alfa Romeo.

La seconda protagonista è la Giulia Daytona Tribute, meno potente, è spinta da un motore turbo benzina a quattro cilindri da 2 litri, con una potenza di 280 CV. Verrà proposta in cinque colorazioni differenti, tutte ispirate alla leggendaria 33/2 Daytona, uno dei capolavori storici della Casa del Biscione. Il tetto nero resta una costante anche in questa versione, così come la numerazione esclusiva sulla carrozzeria e i dettagli in fibra di carbonio.

Il prezzo delle Giulia in edizione speciale si aggira intorno ai 353.000 yuan, equivalenti a poco più di 41.000 euro, ma con una produzione ultra-limitata a soli 5 esemplari per questa versione. Relativamente alla Daytona Tribute non si conoscono ancora i dettagli di prezzo e unità.

Questa doppia celebrazione testimonia la volontà di Alfa Romeo di rafforzare la propria presenza in Asia, puntando su modelli altamente esclusivi e ricchi di fascino per collezionisti e appassionati.

Le nuove generazioni di Giulia e Stelvio, basate sulla piattaforma STLA Large del gruppo Stellantis, vedranno la luce tra fine 2027 e 2028. Saranno modelli pensati per accogliere motorizzazioni ibride ed elettriche, in linea con l’evoluzione del mercato e soprattutto con uno stile ancora più centrato su SUV e crossover.