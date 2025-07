Tim Kuniskis nominato responsabile dei marchi americani di Stellantis 

Stellantis annuncia la nomina di Tim Kuniskis a responsabile dei marchi americani e della strategia marketing e retail per il Nord America, riportando ad Antonio Filosa, CEO e Chief Operating Officer di Stellantis per i marchi Nord America e America. In questo ruolo di nuova creazione, Kuniskis lavorerà su tutto il portfolio marchi per consolidare e migliorare ulteriormente il legame che i clienti hanno con i prodotti, le iniziative di marketing e la rete di concessionari dell’azienda nella regione.

In questo ruolo di nuova creazione, Tim Kuniskis lavorerà su tutto il portfolio marchi

Tim Kuniskis manterrà la sua posizione di CEO del marchio Ram. Ciascuno degli attuali CEO dei marchi continuerà a guidare i rispettivi marchi. “Entrare in contatto con i nostri clienti e offrire i prodotti e le esperienze che desiderano è fondamentale per raggiungere il nostro pieno potenziale”, ha affermato Filosa. “Tim ha dimostrato più volte di essere un maestro nel costruire marchi che raggiungono il cuore e l’anima del cliente. Faremo leva sulla sua energia, sulla sua mentalità strategica e sul suo spirito competitivo per dare impulso a tutte le attività del nostro marchio”.

Stellantis annuncia inoltre il ritorno della sua iconica divisione performance, Street and Racing Technology (SRT) , sotto la guida di Kuniskis. Questa iniziativa segna un passo coraggioso nell’unificazione dell’ingegneria ad alte prestazioni di Chrysler, Dodge, Jeep e Ram sotto un’unica identità dedicata. Riunendo i migliori talenti ingegneristici ad alte prestazioni dei quattro marchi americani, la divisione SRT fornirà veicoli che spingeranno i confini di potenza, aerodinamica, maneggevolezza e tecnologia, sia su strada che in pista, garantendo agli appassionati la potenza, la precisione e la passione che si aspettano.

“Stiamo riunendo la squadra”, ha dichiarato Tim Kuniskis. “SRT è un altro punto fermo che dovevamo spuntare mentre ci avviamo verso un programma di lancio di prodotti che consentirà prestazioni mai viste prima. Stiamo collaborando con la nostra organizzazione di sviluppo prodotto e tecnologia per selezionare i migliori ingegneri in ambito di propulsione e dinamica del veicolo per creare un team degno del nome SRT”. La divisione performance SRT, recentemente ricostituita, supervisionerà Direct Connection e le iniziative motoristiche nordamericane di Chrysler, Dodge, Jeep e Ram, tra cui la partecipazione alla NHRA e i piani recentemente annunciati da Ram per il ritorno alla NASCAR Truck Series nel 2026.