Stellantis Atessa a rischio chiusura? Le parole di Imparato preoccupano la Fiom Cgil

Ieri il responsabile di Stellantis per l’Europa Jean Philippe Imparato ha dichiarato che se non cambieranno le condizioni su costi energetici e normative sull’elettrico, Stellantis potrebbe chiudere alcuni stabilimenti. Tra questi sarebbe a rischio anche Atessa. Ovviamente le parole del dirigente di Stellantis preoccupano e non poco la Fiom Cgil.

Atessa rischia la chiusura? Monta la preoccupazione tra i sindacati e i lavoratori dello stabilimento

Il segretario generale Fiom Cgil di Chieti, Alfredo Fegatelli, ha dichiarato in proposito: “Il complesso ex Sevel di Atessa rappresenta una parte cruciale della produzione nazionale di Stellantis, dedicata esclusivamente ai Veicoli Commerciali Leggeri. Secondo il sindacalista, la possibile cessazione delle operazioni avrebbe gravi conseguenze sull’occupazione, minacciando una delle principali realtà industriali del Mezzogiorno. La chiusura metterebbe a rischio migliaia di posti di lavoro diretti e indiretti in Abruzzo e nelle regioni limitrofe”.

“Attualmente, oltre 400 lavoratori dello stabilimento di Atessa hanno aderito a programmi di uscita incentivata, mentre l’occupazione diretta è diminuita da oltre 6.000 a meno di 4.900, con ulteriori riduzioni previste fino a circa 4.500. La situazione è aggravata dalla precarietà di centinaia di lavoratori in outsourcing, esclusi dal rinnovo contrattuale e minacciati da una riduzione strutturale dell’occupazione. Questo scenario rischia di danneggiare irreparabilmente l’intera filiera automotive, inclusi fornitori, logistica e servizi, già in difficoltà a causa della diminuzione degli ordini”.

Fiom Cgil Chieti ha accusato la regione Abruzzo di aver ignorato gli appelli del sindacato e quindi adesso chiede una riunione urgente del tavolo regionale sull’automotive, con sindacati, aziende della filiera e istituzioni per chiarire meglio cosa intende fare il gruppo Stellantis e il senso delle dichiarazioni di ieri di Jean Philippe Imparato. Vedremo dunque nei prossimi giorni che novità ci saranno a proposito del futuro dello stabilimento Stellantis di Atessa dove vengono prodotti alcuni tra i veicoli commerciali più famosi del gruppo automobilistico.