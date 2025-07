Citroën: buona la crescita durante il primo semestre dell’anno in Italia

I dati dell’elaborazione proposta da Dataforce dicono che Citroën conferma una crescita solida nel mercato italiano per ciò che riguarda il primo semestre di quest’anno, puntando su di una performance utile a garantire valori in crescita in termini di posizionamento del marchio fra i più interessanti protagonisti della mobilità accessibile che guarda al futuro. Il dato della quota di mercato complessiva, registrata fra i mesi di gennaio e giugno di quest’anno, permette di avere a disposizione una crescita dello 0,2% in più rispetto allo stesso dato registrato durante i primi sei mesi dello scorso anno per un valore ora pari al 4% del mercato. Il dato relativo al canale di vendita rivolto ai privati registra invece una quota pari al 4,1%.

In tema di transizione energetica, Citroën rafforza il proprio posizionamento in tema di veicoli puramente elettrici. A giugno mantiene infatti la seconda piazza assoluta nel mercato italiano, in virtù di una quota pari al 7,8% del totale. Si conferma quindi l’autentico valore della proposta del marchio per ciò che riguarda i veicoli a zero emissioni.

La crescita di Citroën in Italia è trainata dalle ottime performance registrate dalla C3

Il dato sulla crescita di Citroën in Italia è corroborato dalle ottime performance che riesce a registrare la C3, che rappresenta un autentico pilastro della gamma del marchio oltre che vero e proprio simbolo del successo commerciale proposto in Italia. I primi sei mesi di quest’anno dicono che proprio la Citroën C3 risulta essere il modello più venduto fra le auto a benzina, di ogni Segmento, in tutta Italia; anche nel caso dei modelli alimentati da propulsori elettrici si pone al top, stavolta per ciò che riguarda il suo Segmento di riferimento. Di recente la portata dell’offerta del modello si è ampliata con la C3 Van che è destinata al mondo dei professionisti e si può avere anche in versione puramente elettrica.

Bene anche il dato che deriva dal nuovo SUV C3 Aircross che registra una crescita di immatricolazioni nell’ordine di un consistente +15% rispetto a quanto registrato a fine maggio di quest’anno. Si tratta di un modello particolarmente strategico dal momento che dispone di una configurazione a 7 posti, ragionati su una lunghezza comunque contenuta pari a 439 centimetri. La gamma del modello a marchio Citroën si conferma comunque particolarmente completa, grazie alla disponibilità di versioni a benzina, ibride o completamente elettriche. Nel frattempo risulta ora disponibile anche la variante Buggy della nuova Ami ed ha debuttato di recente anche la nuova generazione di Citroën C5 Aircross.