Alfa Romeo Sauber: GlobeAir diventa sponsor ufficiale del team dal 2019

GlobeAir, la principale compagnia aerea europea di jet privati, diventerà partner ufficiale del team Alfa Romeo Sauber F1 a partire dalla prossima stagione. È prevista una cooperazione globale, che comprende il trasporto su scala europea di piloti e membri del team in vista dei Gran Premi. Il team elvetico dunque ha deciso di fare affidamento sulla competenza e l’esperienza di GlobeAir per i viaggi dei suoi piloti Charles Leclerc e Marcus Ericsson, ma anche per il trasporto di pezzi di ricambio dalla Svizzera o per far viaggiare i suoi ingegneri per incontri di lavoro.

Alfa Romeo Sauber annuncia importante collaborazione dal prossimo anno con GlobeAir

Bernhard Fragner numero uno di GlobeAir ha dichiarato nelle scorse ore a proposito di questo accordo: “Come per il team Alfa Romeo Sauber F1 anche dietro GlobeAir ci sono molte persone che lavorano ogni giorno con passione e grande impegno perché le prestazioni della società siano sempre le migliori. E quindi siamo entusiasti di questa nuova partnership globale”.

A proposito di questa collaborazione il team principal del team Alfa Romeo Sauber, Frederic Vasseur ha aggiunto: “Siamo lieti di dare il benvenuto a GlobeAir come partner ufficiale della Alfa Romeo Sauber F1 Team. Nel mondo della Formula 1 la velocità conta molto quindi è particolarmente importante che il nostro staff venga trasportato in modo efficiente e rapido. GlobeAir ci aiuterà a ottimizzare i nostri processi e non vediamo l’ora di lavorare con loro “.

GlobeAir gestisce la flotta più grande al mondo di Cessna Citation Mustang Jets. Questi aerei grazie a dimensioni compatte riescono ad atterrare anche in aeroporti inaccessibili ai grandi aeromobili quali ad esempio Zeltweg, Girona o Speyer e quindi sono molto popolari tra i viaggiatori d’affari e i privati. GlobeAir gestisce una rete di collegamenti su scala europea di circa 1.500 destinazioni.