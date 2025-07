Primo semestre in crescita per Peugeot in Italia, al top la 208

Con la definizione dei dati relativi al mercato dell’auto in Italia per il mese di giugno 2025, il riscontro di ciò che riguarda le vendite a marchio Peugeot dice che l’utenza italiana del Costruttore del Leone ha premiato il marchio francese di casa Stellantis. Il primo semestre di quest’anno conferma infatti dati in definitiva crescita, in accordo con quanto espresso durante ogni mensilità intercorsa già fra gennaio e giugno di quest’anno.

I primi sei mesi di quest’anno dicono infatti che Peugeot si è resa protagonista di una quota di mercato nell’ordine dl 5,7%, per ciò che riguarda il mercato strettamente legato alle vetture, contro un valore di quota fermo al 4,9% registrato durante i primi sei mesi del 2024. Ne deriva che oggi Peugeot si posiziona in quinta posizione nella classifica generale dei costruttori più apprezzati in Italia, guadagnando una posizione rispetto alla quarta occupata l’anno scorso.

Al centro del successo di Peugeot c’è ancora la 208, la vettura più venduta del marchio in Italia

Al centro degli ottimi riscontri registrati in Italia durante questo primi semestre dell’anno c’è sicuramente la Peugeot 208, che rappresenta il veicolo più venduto in territorio Tricolore fra quelli del Costruttore del Leone. La quota, nel suo Segmento di riferimento, si attesta infatti al 12,3% durante il primo semestre di quest’anno superando di gran lunga il dato registrato durante lo stesso periodo dell’anno scorso; allora la quota di mercato era infatti pari all’8,6%. Oggi la 208 si posizione al terzo posto fra i modelli più venduti del suo Segmento, al contrario della sesta posizione ivi occupata durante lo stesso periodo di riferimento dello scorso anno.

Molto bene anche il dato registrato dalla nuova generazione di Peugeot 3008 che si piazza al quindi posto nel suo Segmento di riferimento, avanzando di quattro posizioni rispetto alla nona posizione dello scorso anno. Nello specifico la quota di mercato nel Segmento passa dal 4,1% dell’anno scorso al 5,3% dei primi sei mesi di quest’anno. Il dato relativo invece ai Veicoli Commerciali dice che Peugeot vanta una quota di mercato del 5,4% durante i primi sei mesi dell’anno, registrando anche qui una valida crescita rispetto al valore percentuale pari al 4,9% registrato lo scorso anno.

Nel frattempo il 2025 si inserisce in un contesto di lanci di prodotto molto apprezzati, come il ritorno della caratterizzazione sportiva GTi vista proprio sulla Peugeot 208 presentata alla 24 Ore di Le Mans di giugno; solo elettrica da 280 cavalli di potenza e specifiche caratterizzazioni sportive. Arriveranno presto anche varianti a quattro ruote motrici, e Long Range da 700 e 668 chilometri di autonomia, per le Peugeot e-3008 ed e-5008.