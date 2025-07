Maserati GT2 amplia il suo raggio d’azione: presente in altri 20 campionati

Maserati GT2 amplia il suo raggio d’azione. La supersportiva da corsa – che ha riportato la Casa del Tridente a competere e vincere nei campionati a ruote coperte e sta collezionando successi nella GT2 European Series powered by Pirelli – è ora idonea a partecipare a un’ampia gamma di campionati in tutti e cinque i continenti. La vettura è adatta a partecipare a campionati in tutto il mondo, ampliando così la scelta per i gentleman driver e i team che desiderano mettersi al volante e competere al fianco delle prestazioni Maserati.

Maserati GT2 alla conquista del mondo. Ora in altri 20 campionati a livello globale

Maria Conti, Responsabile di Maserati Corse: “Siamo molto orgogliosi di poter ampliare ulteriormente la gamma di competizioni a cui Maserati GT2 può partecipare. I nostri appassionati clienti sono al centro di tutte le nostre attività; per questo ci impegniamo a soddisfare i loro desideri e le loro esigenze, offrendo a team e gentleman driver molteplici opportunità di competere in pista.

Avevamo promesso di tornare alle corse a ruote coperte e lo abbiamo fatto, mietendo una stagione di grandi successi; ora non solo continuiamo a collezionare vittorie ma – soprattutto spinti da tutte le richieste che riceviamo ogni giorno – stiamo anche estendendo le competizioni a quelle a cui possiamo partecipare. Maserati è sinonimo di pista, dove è nata quasi 100 anni fa. Non possiamo quindi fare altro che creare opportunità per aggiungere altri nomi al nostro glorioso palmarès”. Oltre 20 serie. Più di 170 gare all’anno. Più di 100 weekend di gara in totale da gennaio a dicembre. La Maserati GT2 è pronta a primeggiare nelle principali serie a ruote coperte del mondo.

Maserati ha fatto il suo ritorno alle corse GT nel 2023 con la Maserati GT2, debuttando nella Fanatec GT2 European Series durante l’ultima gara della stagione sul Circuit Paul Ricard. La prima stagione nel 2024 si è conclusa con un bottino notevole: titolo piloti nella classe Am, 16 pole position (sei in Pro Am e 10 in Am), 12 vittorie (cinque Pro Am, sette Am), sette secondi posti (due Pro Am, cinque Am) e cinque terzi posti (cinque Am).

La striscia di vittorie continua anche nella stagione 2025 in corso, il cui quarto round si è appena svolto a Spa, in Belgio. Come annunciato durante la conferenza stampa annuale di Stéphane Ratel a Spa-Francorchamps, nel 2026 la GT2 European Series powered by Pirelli si espanderà includendo una classe Silver, che affiancherà le classi Pro-Am e Am. È inoltre allo studio una gara endurance di tre ore durante la Spa Speedweek, nell’ambito di un calendario di sei round.

GT2 Europe aggiungerà un premio SRO GT Academy, anche con il supporto di Maserati e di un altro marchio, per offrire ai piloti Silver un’intera stagione di gare nella classe Silver o Pro-Am con una vettura del Tridente (o di un altro marchio) nella GT World Challenge Europe – Endurance Cup a partire dal 2027.

La Michelin 24H SERIES è la serie endurance leader a livello mondiale per piloti amatoriali e semi-professionisti, con un formato e un regolamento che soddisfano le esigenze di team composti interamente da piloti amatoriali o di team con una combinazione di piloti amatoriali e (semi-)professionisti. Gli eventi consistono in uno o due giorni di test, seguiti da gare ufficiali di due o tre giorni: Prove Libere, un formato di Qualifiche di tre sessioni e la Gara: 6, 12 o 24 ore. La serie è aperta a un’ampia gamma di auto adatte alle competizioni endurance amatoriali, suddivise in classi che vanno dalla GT3 alle vetture turismo. Nella 24H Series, i piloti hanno la grande opportunità di godersi un’ampia esperienza in pista su circuiti di F1 di livello mondiale, come Yas Marina, Mugello, Spa-Francorchamps, Misano, Paul Ricard, Barcellona-Catalogna, Sepang e il nostro evento principale ogni anno: la 24H DUBAI a gennaio.

La Maserati GT2 è idonea alla classe GTX, in cui gareggerà contro vetture GT2 familiari come la KTM GT2/GTX, la Lamborghini Super Trofeo e la Ginetta GT2/GTX, ma anche contro vetture speciali come la Vortex 2.0, la Nova NP02 GTX, la IRC GT e la Rossa LM GT. Questo mix eclettico è bilanciato non solo in termini di prestazioni in pista, ma anche in pit lane, grazie a un’innovativa stazione di rifornimento centrale dove l’allocazione e il flusso del carburante sono strettamente controllati per garantire condizioni di parità. Ciò significa che i team e i piloti migliori possono ottenere i risultati migliori. Con il pacchetto endurance per preparare la vettura a una gara di 24 ore, la Maserati GT2 sarà un veicolo competitivo da sfidare nella classe GTX.

Maserati GT2 è già entrata nella Ultimate Cup Series europea per il round di apertura della stagione 2025. L’Ultimate Cup Series è una competizione europea endurance e sprint per diverse classi di auto da corsa. La stagione 2025 si svolge su sei circuiti. Il programma 2025 è il seguente: 27-30 marzo: Circuito Paul Ricard, Francia. 24-27 aprile: Mugello, Italia. 30 maggio-1 giugno: Portimão, Portogallo. 4-7 settembre: Motorland Aragón, Spagna. 9-12 ottobre: ​​Magny-Cours, Francia. 7-10 novembre: Circuito Paul Ricard, Francia.

La Maserati GT2 sarà protagonista in alcune delle competizioni GT più spettacolari al mondo. In Europa, la GT Winter Series propone un format sprint con 15 gare in cinque weekend tra Spagna e Portogallo, mentre la 6 Ore di Portimão unisce adrenalina e resistenza su uno dei circuiti più tecnici d’Europa. Nel Regno Unito, la GT Cup e la ProSport Sprint offrono esperienze ad alta intensità per piloti professionisti e gentleman driver.

A livello continentale, la GT Cup Europe e la GT Cup Series si distinguono per accessibilità e varietà tecnica, con eventi su tracciati iconici. In Italia, oltre al National Challenge GT, la Maserati GT2 potrà partecipare al Campionato Italiano Gran Turismo Sprint, con tappe a Monza, Imola, Mugello e Vallelunga.

Negli Stati Uniti, GT America propone gare sprint bronze su circuiti leggendari. In Asia, spiccano la China GT e la rinnovata Japan Cup, mentre in Africa la South Africa Endurance Series porta avanti una tradizione decennale. Infine, la Bathurst 12 Hour in Australia rappresenta un appuntamento imperdibile per gli appassionati di gare endurance. Un calendario globale ricco di emozioni per la Maserati GT2, pronta a sfidare il mondo.