Alfa Romeo darà una mano a Maserati: Imparato conferma la notizia

Nei giorni scorsi era trapelata la voce su possibili sinergie tra Alfa Romeo e Maserati con la casa automobilistica del biscione che sarebbe andata in soccorso del Tridente che vive un periodo di forte crisi a causa del crollo della domanda per le sue auto. Nelle scorse ore queste voci hanno finalmente trovato conferma ufficiale nelle parole del responsabile in Europa del gruppo Stellantis Jean-Philippe Imparato. L’ex numero uno del biscione che adesso è anche stato incaricato di risollevare le sorti del marchio Maserati dal nuovo CEO di Stellantis Antonio Filosa ha confermato che la casa milanese darà una mano ai cugini.

Alfa Romeo e Maserati: confermata da Imparato una sinergia tra i due brand nei prossimi anni

Il futuro di Alfa Romeo dunque dovrebbe prevedere anche una collaborazione con Maserati, anche se i dettagli restano ancora poco chiari. L’intento potrebbe essere lo scambio di motori e piattaforme tra i due brand, magari influenzando anche il rinvio e la revisione della nuova Alfa Romeo Stelvio. Imparato ha smentito le voci di una possibile vendita di Maserati, sottolineando invece l’obiettivo di mantenere Modena come centro strategico per lo sviluppo del marchio. Per Maserati, l’elettrico non rappresenta l’unica strada, servono anche motori tradizionali. Si ipotizza quindi una nuova sinergia tra Alfa Romeo e Maserati, con un ritorno a una stretta collaborazione, ma al momento non sono stati forniti dettagli concreti.

Queste dichiarazioni sono state rese ieri da Imparato che ha preso parte agli Stati Generali dell’energia di Forza Italia che si sono tenuti alla Camera. Qui il francese ha messo in guardia l’Unione Europea dicendo che se le cose non cambieranno non esclude la chiusura di qualche fabbrica.

Vedremo dunque in concreto già a partire dai prossimi mesi quali novità saranno annunciate a proposito del futuro della casa automobilistica del tridente e quale sarà il ruolo di Alfa Romeo nel suo rilancio.