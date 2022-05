Alfa Romeo Tonale, Ferrari Purosangue: le news della settimana

Bentornati su ClubAlfa.it per il primo appuntamento del mese di maggio con la nostra rubrica domenicale dedicata alle migliori news della settimana relative al mondo Alfa Romeo, al gruppo Stellantis ed a tutto il settore delle quattro ruote italiano. In questi ultimi sette giorni, da lunedì 25 aprile a domenica 1° maggio, sono arrivate davvero tante news e di seguito è possibile consultare un dettagliato riepilogo.

Alfa Romeo

Si avvicina il debutto sulle strade italiane del nuovo Alfa Romeo Tonale. Il C-SUV della casa italiana, infatti, è oramai pronto a conquistare il mercato italiano ed europeo. In questi giorni, si registrano nuove dichiarazioni del CEO di Alfa Romeo Imparato sul Tonale. Il manager ha chiarito che il nuovo SUV è diverso “da qualsiasi altro modello”.

La fase di lancio del nuovo Alfa Romeo Tonale sta andando molto bene. Le prime informazioni in arrivo, infatti, confermano ottimi dati dagli ordini registrati in questi mesi. Da notare, intanto, che il nuovo Tonale sarà venduto anche in Cina dove dovrebbe fare il suo debutto ufficiale entro la fine del 2022. Nel frattempo, si avvicinano le prime consegne del Tonale.

Da notare che Imparato ha confermato che non ci saranno nuovi modelli come l’Alfa Romeo 4C. La casa italiana dovrà concentrarsi su altri segmenti di mercato per sostenere la sua crescita futura. Nel corso dei prossimi anni, però, Imparato sogna una nuova Duetto in grado di riportare in strada un mito della storia del brand.

Nel futuro di Alfa Romeo ci sarà spazio per tante auto elettriche. Per completare lo sviluppo di questi progetti, Alfa Romeo sta lavorando al sound delle future elettriche che andranno a comporre la gamma della casa italiana nel corso dei prossimi anni. Le opzioni sul tavolo sono diverse e sarà necessario attendere pochi anni per saperne di più.

Per il futuro, Alfa Romeo guarda anche a mercati extra europei, necessari per garantire il raggiungimento dell’obiettivo di diventare un riferimento nel segmento premium del mercato. Per sostenere la crescita in Australia, ad esempio, Alfa Romeo metterà a disposizione 5 anni di garanzia sulle nuove auto.

Da notare che nel futuro del marchio ci sarà anche un nuovo Alfa Romeo Stelvio che arriverà in una veste completamente rinnovata. Tra le novità del futuro di Alfa Romeo ci sarà anche la nuova generazione di Alfa Romeo Giulia. La berlina sarà rinnovata e arriverà sul mercato in una veste completamente elettrica. Il progetto è già in fase di sviluppo anche se sarà necessario attendere diversi anni prima del debutto. La Giulia di nuova generazione, intanto, si mostra in un nuovo render:

Da notare che nel futuro di Alfa Romeo potrebbe esserci spazio anche per una nuova Alfa Romeo Spider, modello in grado di raccogliere l’eredità di tante produzioni della casa italiana degli ultimi decenni. Ad anticipare il progetto arriva un video render, allegato qui di sotto, che immagina il design del modello:

La partnership tra Alfa Romeo e Sauber potrebbe continuare. Il marchio italiano ha intenzione di continuare ad investire in Formula 1 anche nel corso del prossimo futuro. Maggiori dettagli sulla situazione arriveranno presto. Sarà necessario attendere il mese di luglio per capire quali saranno le scelte delle due aziende. Da notare che Tavares ha parlato della possibilità di un pilota italiano per il futuro di Alfa Romeo.

Fiat

Continuano i buoni dati di vendita per la Fiat 500 Elettrica in Europa. La city car a zero emissioni del marchio Fiat, infatti, è tra le più vendute in Europa confermando il grande apprezzamento da parte della clientela europea per questa vettura che rappresenta, sempre di più, un riferimento per la gamma Fiat.

Il futuro di Fiat in Europa diventa sempre più chiaro. Il marchio italiano, infatti, si prepara ad avviare un importante rinnovamento della sua gamma di vetture con diverse novità in arrivo nel corso dei prossimi anni che garantiranno una completa elettrificazione dell’offerta di veicoli per il brand. In particolare, Fiat ha in cantiere quattro nuove auto per l’Europa nel corso dei prossimi anni.

Da segnalare, inoltre, che Fiat potrebbe sostituire la gamma Tipo con un nuovo SUV di segmento C. Si tratta di un progetto ambizioso che potrebbe fare il suo debutto ufficiale nel corso del 2024, andando a colmare un vuoto, sempre più importante, all’interno della gamma del marchio italiano per l’Europa. Una delle nuove Fiat per l’Europa sarà prodotta in Serbia, nello stabilimento dove oggi viene realizzata la 500L. Il progetto in questione potrebbe essere quello della nuova Panda.

Nel frattempo, questa settimana Fiat ha svelato le versioni Dolcevita Special Edition di 500 e 500X. Si tratta di nuove serie speciali caratterizzate da una dotazione particolarmente ricca e ricercata di due modelli iconici della gamma del brand torinese che continuano ad aggiornarsi per offrire nuove opzioni alla clientela. Da notare, intanto, che in questi giorni si è mostrata online la variante Abarth della Fiat Pulse, il SUV del marchio per il mercato sudamericano.

Ferrari

Ferrari si avvicina sempre di più alla presentazione del nuovo Ferrari Purosangue. Il SUV della casa di Maranello è oramai davvero ad un passo dal debutto. Ecco quando potrebbe essere presentato il nuovo Purosangue che andrà ad arricchire e rinnovare la gamma di casa Ferrari con un modello davvero inedito.

La Ferrari 296 GTS è la prima novità presentata quest’anno dalla casa di Maranello. Si tratta di un modello attesissimo che ripropone il V6 ibrido e diversi altri elementi della 296 GTB. Per maggiori dettagli sul design della nuova Ferrari 296 GTS è possibile dare riferimento a questo interessante articolo d’approfondimento pubblicato nei giorni scorsi. Da segnalare anche un approfondimento sulle 3 Ferrari stradali più potenti degli anni 90.

Jeep

Jeep si prepara al passaggio alle auto elettriche. Il primo modello a zero emissioni sta arrivando. Jeep, infatti, presenterà a breve un nuovo B-SUV che sarà realizzato anche in una variante a zero emissioni nel corso dei prossimi anni. Si tratterà del primo modello di questo tipo per la gamma del marchio.

La Jeep Grand Cherokee 4xe è sempre più un riferimento della gamma di casa Jeep. La versione plug-in hybrid dell’ammiraglia del marchio rappresenta, infatti, un modello importantissimo per il futuro di Jeep. In questi giorni, a conferma di quanto detto, il modello in questione ha ottenuto un nuovo importante riconoscimento.

Stellantis

Crescono le preoccupazioni per gli stabilimenti italiani di Stellantis e per tutto l’indotto collegato. In particolare, si registra una situazione molto difficile a Melfi dove un rilancio sembra essere ancora lontano. La svolta elettrica rischia di creare non pochi problemi a Melfi, almeno per quanto riguarda i livelli occupazionali.

Da notare, intanto, che a Termoli si chiedono garanzie in vista di un percorso di formazione dei lavoratori legato alla partenza della nuova Gigafactory. Nel frattempo, a Cassino si inizia a valutare la possibilità di produrre batterie. Lo stabilimento, sede attuale di produzione dei modelli Alfa Romeo, potrebbe registrare importanti novità.

Stellantis prepara un nuovo SUV da produrre in Italia. Nel corso della prossima estate, infatti, ci sarà il debutto del Dodge Hornet. Si tratta di un SUV di segmento C, destinato al mercato nordamericano, che sarà prodotto a Pomigliano d’Arco sulla stessa base dell’Alfa Romeo Tonale appena presentato.

Nel frattempo, Stellantis continua a lavorare sul futuro di Lancia. Oltre al lancio di tre nuovi modelli nel corso dei prossimi anni, infatti, Lancia potrà contare anche su di un nuovo logo che comporterà un vero e proprio restyling di tutta l’immagine del marchio italiano nel prossimo futuro. Il nuovo logo potrebbe debuttare insieme alla prima Lancia di nuova generaizone.

Con questa news termina la nostra rubrica domenicale relativa alle migliori news della settimana. Il prossimo appuntamento è fissato per domenica 8 maggio.

