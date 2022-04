Alfa Romeo Tonale: ordini a gonfie vele

Da questa mattina a Como si stanno svolgendo i primi test con la stampa per Alfa Romeo Tonale. A margine dei test, il numero uno di Stellantis Carlos Tavares ha rilasciato interessanti dichiarazioni a proposito di quello che è l’andazzo relativo agli ordini per il SUV di segmento C del Biscione le cui prenotazioni si sono aperte lo scorso 31 marzo. Le persone che hanno preordinato il nuovo modello dello storico marchio milanese sarebbero già oltre 4.200.

Già oltre 4.200 persone hanno preordinato Alfa Romeo Tonale dal 31 marzo

Questo nonostante per il momento sia ordinabile solo la versione di lancio Edizione Speciale con prezzi che partono da 39 mila euro. Di queste 4.200 persone che hanno preordinato Alfa Romeo Tonale già oltre 1.200 avrebbero confermato di voler acquistare il modello.

Carlos Tavares ha anche detto che dai prossimi giorni la produzione del SUV presso lo stabilimento Stellantis di Pomigliano d’Arco sarà raddoppiata passando da 125 a 250 unità a settimana. Inoltre le prime consegne del SUV nella versione con motore ibrido da 130 cavalli potrebbero essere anticipate ai primi giorni del prossimo mese di giugno.

Insomma buone notizie per Alfa Romeo con Carlos Tavares che ha confermato questa mattina l’importanza che lo storico marchio del Biscione ha per il suo gruppo. Tavares ha definito Alfa Romeo la stella polare di Stellantis.

Nei prossimi anni il gruppo nato dalla fusione di Fiat Chrysler Automobiles e PSA Groupe rilancerà il brand milanese con tanti nuovi modelli a partite proprio da Alfa Romeo Tonale che avrà un ruolo molto importante nel rilancio delle quotazioni del marchio nel segmento premium del mercato auto. A questo modello poi seguiranno Brennero, le nuove generazioni di Giulia e Stelvio ed un E-SUV che arriverà nel 2027.

