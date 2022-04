Alfa Romeo: garanzia di 5 anni per tutte le sue auto in Austrlia

Alfa Romeo è l’ultimo marchio premium a passare a una garanzia di cinque anni a chilometri illimitati in Australia. Tutti i nuovi veicoli della casa automobilistica del Biscione venduti e immatricolati dal 22 aprile 2022 offriranno la nuova garanzia al posto della vecchia triennale, da 150.000 km.

Alfa Romeo: in Australia le sue auto avranno garanzia di 5 anni a km illimitati

Anche l’assistenza stradale è stata estesa da tre a cinque anni. “Siamo concentrati sul rafforzamento completo del nostro impegno con i clienti in Australia e introducendo questa proposta di proprietà competitiva, garantiremo ai nostri stimati clienti di beneficiare di una maggiore tranquillità, non solo al momento dell’acquisto, ma per molti anni a venire, ” ha affermato Stephen Lester, direttore post-vendita e customer experience di Alfa Romeo.

“Le nostre auto rappresentano un investimento emozionale unico e stiamo rendendo l’esperienza più attraente che mai con un valore aggiunto e una maggiore rassicurazione”. Questa novità fa parte di quella che l’Alfa Romeo chiama la sua campagna Head & Heart Promise, con il marchio italiano che mira a sottolineare l’affidabilità dei suoi veicoli. Il brand si prepara a presentare un nuovo prodotto entry-level nel suo tanto atteso Tonale, che arriverà qui nella prima metà del 2023.

Questo rappresenta il punto di partenza per l’ultimo piano quinquennale di Alfa Romeo, che vedrà l’azienda lanciare un nuovo modello ogni anno fino al 2026. Tra i prodotti futuri c’è un SUV ancora più piccolo, che probabilmente sarà chiamato Brennero, che si inserirà sotto il Tonale nella gamma dello storico marchio milanese.

Il mercato delle auto di lusso è improvvisamente passato a garanzie di cinque anni a un ritmo rapido, diversi anni dopo che le garanzie di cinque anni hanno iniziato a essere offerte in massa dai marchi tradizionali.

Ti potrebbe interessare: Alfa Romeo 1900C Super Sprint vince il Motor Klassik Award 2022

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!