Alfa Romeo-Sauber, il matrimonio continua? La risposta a luglio

Il futuro della partnership tra Sauber e Alfa Romeo sarà comunicato nel prossimo mese di luglio. Chi lo afferma è l’amministratore delegato del Biscione, Jean-Philippe Imparato. Il top manager era presente domenica a Imola con il CEO del gruppo Stellantis, Carlos Tavares. Ai microfoni il top manager ha precisato che non sarà un processo complicato. Per arrivare alla decisione finale prenderanno in analisi solo un paio di aspetti: i risultati e il ritorno economico.

Alfa Romeo F1 Team Orlen e il rinnovo con Sauber: arrivano conferme indirette

Dunque, tra due o tre mesi arriverà l’annuncio ufficiale delle parti coinvolte, se proseguire o meno il rapporto di collaborazione imbastito in Formula 1. Eppure, al momento le probabilità che il matrimonio prosegua sono decisamente maggiori del divorzio. Cosa lo induce a credere? La crescita dell’interazione tra Alfa Romeo e Sauber, nonché i riscontri positivi giunti su ambedue i fronti citati da Imparato.

Trapela fiducia, dettata dalla consapevolezza di poter centrare altri traguardi importanti in Formula 1. Anche lo scorso week-end la scuderia elvetica ha messo a segno un ottimo piazzamento. Il quinto posto di Bottas – dietro la Mercedes di Russell, e davanti alla Ferrari del capoclassifica Leclerc – non può che ritenersi un successo. Punti pesanti che valgono la quinta posizione tra i costruttori con 25 punti.

Sebbene indiretta, l’estensione dell’accordo ha ottenuto una conferma pure da Tavares. Il numero uno operativo del gruppo italo francese ha illustrato la visione a proposito del ruolo di Alfa Romeo in Formula 1. E ne ha approfittato per ribattere alle accuse di non essere realmente presenti nel Circus attraverso un proprio programma.

Il Chief Executive Officer si è soffermato sulle critiche. A tal riguardo, sente di rispondere che non c’è un unico modo per essere in F1. Detenere una scuderia è una via, ma ce ne sono parecchie altre, compresa quella da loro intrapresa. Se sono in pista, se c’è una squadra con il nome Alfa Romeo pronta a partire per un Gran Premio, allora può dire che la sinergia sta funzionando davvero bene. Il massimo dirigente ha approfittato dell’occasione per promuovere il portafoglio prodotti, arrivando sul circuito a bordo del nuovo suv Tonale.

