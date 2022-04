Fiat: 4 nuove auto previste per l’Europa

Fiat ha nuove ambizioni e intende ampliare la propria gamma di modelli per il nostro continente. Quattro nuovi prodotti sono già previsti e dovrebbero arrivare presto in Europa. Il primo modello che scopriremo sarà un concorrente della Ford Fiesta, della Volkswagen Polo e di Opel Corsa.

Questa vettura dovrebbe avere diritto a motori termici, ibridi ed elettrici. Come ha dichiarato il numero uno del marchio Olivier François ai colleghi di Autocar: “Avrà le dimensioni di una Punto, ma non si chiamerà Punto” . Questo modello forse sarà prodotto a Kragujevac in Serbia al posto di 500L.

Fiat: 4 nuove auto per l’Europa saranno lanciate nei prossimi anni

Per quanto riguarda gli altri tre prodotti, ovviamente, ci saranno i SUV. Tra questi ci sarà la nuova Fiat Panda, che manterrà lo stesso nome e succederà al modello che conosciamo ora, ma con un approccio più minimalista. Il modello sarà prodotto a Tychy in Polonia. Per quanto riguarda gli altri due prodotti, il brand non ha dato indicazioni.

Si dice che la principale casa automobilistica italiana potrebbe anche apportare un piccolo aggiornamento alla Fiat 500X, che comincia a mostrare il peso degli anni, mentre è prevista anche la sostituzione della Tipo, modello che dovrebbe essere realizzato sulle stesse basi tecniche delle compatte del gruppo Stellantis. Vedremo dunque cos’altro emergerà in proposito nei prossimi mesi. Si è parlato anche di una nuova Topolino ma questa più che una nuova auto sarà un quadriciclo leggero.

Insomma tanta carne sul fuoco per Fiat che sicuramente anche nei prossimi anni continuerà ad essere protagonista sul mercato nel nostro continente. Del resto Stellantis non ha mai fatto mistero di puntare forte su questo marchio che in alcune aree del mondo come America Latina ed Europa va ancora fortissimo.

