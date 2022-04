Jeep Grand Cherokee 4xe ottiene importante riconoscimento

Jeep Grand Cherokee 4xe è stato nominato Northwest Outdoor Activity Vehicle of the Year 2022. Dopo due giorni di valutazioni su strada e fuoristrada, i professionisti dei media automobilistici della Northwest Automotive Press Association hanno incoronato il recente modello elettrificato di Jeep. Questo segna la prima volta nei 27 anni di storia dell’evento, affettuosamente chiamato “Mudfest”, che un veicolo plug-in ha vinto il titolo assoluto.

Northwest Outdoor Activity Vehicle of the Year 2022: trionfo di Jeep Grand Cherokee 4xe

Jeep Grand Cherokee 4xe ha vinto anche la categoria Mid-size e Full-Size Family, ha trionfato nella categoria Veicoli elettrificati e si è classificato al secondo posto nella categoria Extreme Capability. “Questa vettura rappresenta l’inizio di una nuova era nel mercato dei SUV”, ha affermato il presidente della NWAPA John Vincent di US News & World Report. “È un veicolo senza compromessi che unisce le leggendarie capacità fuoristrada di Jeep con le eccezionali prestazioni su strada, l’impressionante risparmio di carburante e la capacità di viaggiare solo con l’elettricità”.

NWAPA è un’organizzazione professionale di giornalisti automobilistici e membri dei media provenienti da tutto il Pacifico nord-occidentale e sud-occidentale del Canada. Fondato nel 1991, comprende 45 membri votanti in rappresentanza di giornali, riviste, stazioni radio, gruppi di media e Internet. I membri dell’organizzazione hanno testato SUV e crossover dall’avvento del moderno SUV a metà degli anni ’90. I membri NWAPA senza diritto di voto includono rappresentanti di produttori automobilistici e professionisti del settore.

I membri della NWAPA hanno trascorso il 19 e 20 aprile a valutare i veicoli 2022 e 2023 su percorsi appositamente preparati presso il Ridge Motorsports Park di Shelton, Washington. Jeep Grand Cherokee 4xe ottiene così il primo importante riconoscimento in Nord America e uno dei primi in generale. Il modello che sarà l’unica versione del SUV ad essere venduta in Europa rappresenta il meglio della tecnologia ibrida di Jeep.

