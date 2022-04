Stellantis, Termoli: “Garanzie sulla formazione dei lavoratori”

Filtra preoccupazione per le prospettive occupazionali del sito Stellantis di Termoli. In particolare, si nutrono timori per quanto riguarda la riqualificazione del personale affinché sia pronto a cogliere le opportunità derivanti dalla transizione ecologica.

L’elettrificazione sarà uno dei temi principali nei prossimi anni, ma già ora se ne discute. Perché l’impatto sulla forza lavoro si prospetta quantomai notevole.

Stellantis Termoli: da definire la formazione delle competenze

Come riporta Termolionline, il segretario nazionale della Fim Cisl, Ferdinando Uliano fa il punto della situazione generale. Da poco – ha sottolineato l’autorevole voce della metalmeccanica – hanno concluso il loro congresso nazionale, a Torino. Sono stati giorni di intenso dibattito, davvero stimolante. Nel ritrovo si sono posti delle domande sulle sfide che il sindacato ha dinanzi a sé in uno scenario così complicato. L’obiettivo comune è di tutelare e difendere i lavoratori.

Per difendere pure il patrimonio industriale dell’Italia, il tema nello specifico oggetto di approfondimento è stata le tutela che devono mettere a disposizione durante i processi di transizione nel comparto dei motori. Che sta affrontando da protagonista la questione. Nella tavola rotonda organizzata, gli attori chiamati in causa hanno scambiato le rispettive relative circa gli investimenti da destinare per ricostruire e riqualificare i profili professionali degli operatori. Li hanno adeguati a seconda delle nuove esigenze e della prossima mission produttiva, che analizzeranno pure durante il confronto col conglomerato Stellantis sul centro di Termoli.

Garanzie cercasi

Fin qui – ha proseguito Uliano – hanno ottenuto un risultato degno di nota. Difatti, hanno portato e assicurato gli investimenti per l’edificazione della Gigafactory di Stellantis. Il traguardo consente di rispondere in maniera positiva a una prospettiva industriale che sarà concreta a Termoli e nella realtà territoriale. D’altro canto, ritengono imprescindibile l’apertura di un negoziato con il conglomerato italo francese per fornire ogni garanzia.

Ai lavoratori dell’impianto molisano hanno il compito di dare qualsiasi rassicurazione: salariale, occupazionale, professionale. Hanno già spedito una richiesta di incontro ai piani alti di Stellantis. Nell’occasione apriranno pure un discorso sulle risorse che saranno messe a disposizione per ricostruire le competenze professionali utili in tale produzione. Che si prefigura lontana dalla realizzazione degli storici componenti.

