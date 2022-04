Nuova Fiat Panda: sarà lei l’auto elettrica prodotta a Kragujevac?

Nuova Fiat Panda sarà l’auto elettrica che la casa italiana produrrà in Serbia? La domanda sorge spontanea. Infatti come vi abbiamo annunciato poc’anzi, la Serbia svolgerà un ruolo chiave nel piano strategico “Stellantis Dare Forward 2030“, volto a elettrificare la gamma di produzione di veicoli di tutti i marchi operanti all’interno del colosso automobilistico, Fiat compresa. A tal fine, la più moderna piattaforma destinata ai veicoli elettrici sarà installata nello stabilimento di Kragujevac, dove a partire dalla metà del 2024 verranno prodotte auto elettriche compatte.

Nuova Fiat Panda: sarà lei il modello elettrico che verrà prodotto in Serbia dal 2024?

La nuova vettura elettrica compatta, la cui indentità deve ancora essere confermata, sarà prodotta nello stabilimento di Kragujevac, al posto del precedente modello Fiat 500L, attualmente in fase di assemblaggio nello stabilimento Fiat di Šumadija. La fabbrica può anche essere configurata per supportare potenziali quantità aggiuntive di un possibile secondo modello, sulla base di continui miglioramenti delle prestazioni.

“Questa nuova piattaforma è destinata ai veicoli elettrici dei segmenti A, B e C e offre soluzioni efficienti e pulite per la mobilità urbana dei nostri marchi “, ha affermato Carlos Tavares. Stellantis ha svelato la sua strategia completa di elettrificazione (che include il lancio di una serie di nuovi modelli elettrici all’interno di tutti i 14 marchi automobilistici dell’azienda) durante l’evento EV Day.

La nuova Fiat Panda sarà un modello completamente diverso da quello attuale che sarà prodotto a Pomigliano fino al 2026. Il suo design sarà ispirato dalla concept car Fiat Centoventi. Inoltre l’auto dovrebbe essere più lunga rispetto al modello attuale. L’auto sarà una elettrica low cost e darà origine ad una nuova famiglia di auto che renderanno Fiat una sorta di “Tesla del popolo.”

