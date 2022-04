Lancia: cambierà anche il logo

Dalla fusione tra FCA e PSA uno dei marchi che potrebbe trarne maggiore giovamento è Lancia. Di sicuro, le ambizioni per una rinascita in pieno regola ci sono tutte. È comune il desiderio di dare nuovo spolvero a una Casa automobilistica che significa tanto, soprattutto nei confini italiani. Anche se ai più giovani può sfuggire, l’azienda ha una storia di assoluto prestigio e proprio da qui cercherà di avviare il nuovo corso.

Da qui al 2028 il produttore immetterà in commercio tre nuovi modelli. Ma il lavoro non si fermerà “solo” alle auto, bensì prevedrà vari impegni. Il proposito è di occupare con successo il segmento premium a livello europeo e per riuscirci, secondo l’amministratore delegato Luca Napolitano, la proposta nel Vecchio Continente conterà su 100 punti vendita in 60 città. Ma i piani della compagnia non si fermano qui. Al contrario, il rinnovo del suo business, ancora troppo tempo fermo ai vecchi schermi, sarà più profondo e strutture. In tal senso, il logo cambierà, andando a reinterpretare il passato in chiave moderna.

Lancia: il simbolo varierà

Come riferisce La Stampa, per il CEO quello attuale si è un po’ indebolito. Ed è un peccato non sottolineare i tre elementi centrali del brand: la bandiera, lo scudo e la lancia. Valori antichi da recuperare. Il Costruttore – ha proseguito Napolitano – non può essere solo fashion e dopo 115 anni di storia sarebbe un peccato legarsi eccessivamente a ciò che è stato. Nei clinic relativi al portafoglio prodotti in uscita la parola più ricorrente è stata futuristica. L’effige rivista andrebbe a costituire un segnale di cambiamento.

Per voltare pagina si passa pure attraverso un’immagine evoluta. Da una parte si proverà a mantenere lo spirito originale, senza, però, farsi ingabbiare dalla nostalgia. Perché la nostalgia, si sa, a volte può essere pure canaglia. La gamma prevista in futuro sarà composta da tre modelli, in uscita dal 2024 al 2028. Si partirà con una Ypsilon diversa dall’esemplare odierno, a trazione elettrica. Seguiranno un crossover EV sportback o cuv (compact utility vehicle) nel 2026, lungo 4.6. Infine, approderà nel 2028 la Delta full electric, una due volumi con linee geometriche, scolpite e muscolose.

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!