Alfa Romeo Stelvio: importanti cambiamenti anche per il SUV?

Alfa Romeo Stelvio riceverà una nuova generazione nei prossimi anni. La notizia è stata ufficialmente confermata dal CEO del Biscione Imparato nei mesi scorsi. Presumibilmente il suo debutto sul mercato avverrà nel 2026. A proposito di questo modello, nelle ultime ore in tanti si stanno domandando cosa accadrà e quali novità arriveranno con la futura generazione. La domanda nasce spontanea dato quello che sta accadendo attorno al futuro di Alfa Romeo Giulia.

Come cambierà la futura Alfa Romeo Stelvio: ci saranno anche per questa auto sorprese?

Infatti se in un primo momento si era pensato che queste due auto anche con la loro futura generazione sarebbero rimaste fedeli a se stesse, adesso in tanti iniziano pensare che le cose non andranno così. Già avevamo saputo che entrambe le auto del Biscione avrebbero ricevuto solo versioni elettriche con la seconda generazione. Negli ultimi giorni attorno a Giulia si sono diffuse voci di profondi cambiamenti di design. La berlina secondo alcuni si potrebbe trasformare in una sorta di fastback o berlina rialzata.

Dunque ci si chiede se anche per la nuova Alfa Romeo Stelvio ci saranno cambiamenti così profondi. La risposta sembra essere affermativa per vari motivi. Innanzi tutto perchè occorrerà differenziare ancora di più il SUV da Giulia se davvero quest’ultima assumerà l’aspetto di un crossover. Altra differenza rispetto al passato è che Stelvio adesso non è più l’unico SUV del Biscione.

Quanto arriverà sul mercato la seconda generazione nella gamma del Biscione saranno presenti già Alfa Romeo Tonale e Brennero. Inoltre abbiamo di recente saputo che nel 2027 arriverà un E-SUV capace di competere ad armi pari con Bmw X5. Inevitabilmente dunque Alfa Romeo Stelvio dovrà differenziarsi da questi modelli ed in particolare dall’E-SUV.

Vedremo dunque nei prossimi mesi se arriverà qualche indizio su quello che potrebbe accadere a questo atteso modello destinato ad avere ancora a lungo un ruolo importante nella gamma della casa automobilistica del Biscione.

