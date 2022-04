Alfa Romeo Tonale: ecco quando avverranno le prime consegne

Alfa Romeo Tonale è stata quest’oggi protagonista a Como dove la stampa ha avuto la possibilità di provarla per la prima volta. A proposito del nuovo SUV di segmento C presentato lo scorso 8 febbraio ad Arese, la domanda che molti si fanno e quando si verificheranno le prime consegne.

Oggi il CEO del gruppo Stellantis Carlos Tavares ha detto che ci sono stati già oltre 4.200 preordini e di questi preordini, circa 1.200 sono stati già confermati e si trasformeranno in veri e propri acquisti.

Nel secondo weekend di giugno le prime consegne di Alfa Romeo Tonale in Italia

Tavares e Imparato oggi tra le tante cose che hanno detto, hanno voluto anche specificare quando esattamente avverranno le prime consegne di Alfa Romeo Tonale in Italia.

I primi esemplari del SUV di segmento C della casa automobilistica del Biscione saranno fatturati i primi di giugno e le prime consegne avverranno nel corso del secondo week end di giugno. Quindi, in parole povere, le prime Tonale saranno consegnate ai rispettivi clienti l’11 e il 12 giugno.

Manca dunque davvero poco all’arrivo nelle nostre strade del nuovo SUV di Alfa Romeo. Cresce per molti la curiosità di vedere dal vivo questo modello che per il momento solo gli addetti ai lavori hanno avuto il piacere di provare. Ricordiamo che Jean Philippe Imparato e Carlos Tavares hanno pure detto che la produzione del SUV a Pomigliano nei prossimi giorni aumenterà di intensità.

Si passerà dalle attuali 125 unità a 250 unità a settimana. Ricordiamo infine che le prime unità di Tonale che saranno consegnate ai clienti italiani l’11 e il 12 giugno saranno quelle con motore ibrido da 130 cavalli.

