Fiat: un SUV per sostituire la Tipo nel 2024?

Secondo i colleghi di Autocar, Fiat potrebbe essere tentata di sostituire la Tipo con un SUV che rientra nello stesso segmento, quello delle vetture di segmento C. Olivier François, boss del marchio Fiat, ha rilasciato un’intervista ai nostri colleghi britannici di Autocar. Intervista ricca di informazioni durante la quale avrebbero rivelato un po’ di più sulla strategia di prodotto della casa automobilistica italiana per quanto concerne i prossimi anni. A differenza di altri marchi del colosso automobilistico, il marchio torinese era rimasto fino ad allora piuttosto discreto.

Fiat Tipo sarà sostituita da un SUV?

Olivier François ha confermato che Fiat avrebbe sviluppato la sua gamma nei segmenti B e C (quello della Peugeot 308 e 3008), non sul segmento D superiore che resterà appannaggio di Citroën (nuova C5 X per esempio), l’altro marchio generalista del gruppo Stellantis. “Torneremo nei segmenti più promettenti.”

“Ora abbiamo solo la 500X come SUV. Il mio obiettivo è avere tre auto di questo tipo”, avrebbe aggiunto. Al momento è una certezza, la sostituzione della Panda che dovrebbe assumere la forma di un piccolo SUV ispirato al concept Centoventi. Olivier François avrebbe precisato che “almeno due delle vetture saranno fortemente influenzate dalla concept Centoventi del 2019”.

Se una di questa auto sarà la nuova Panda SUV mentre l’altra sarà l’erede della 500X, rimane spazio per un altro modello. Si vocifera che questo possa essere quel famoso SUV di segmento C di cui si parla già da tempo che potrebbe prendere il posto di Fiat Tipo nella gamma della principale casa automobilistica italiana.

Vedremo dunque cosa emergerà in proposito nel corso dei prossimi mesi. Qui nel frattempo vi mostriamo un fantasioso render di Kleber Silva che mostra quello che secondo lui potrebbe essere il design di un eventuale SUV di segmento C di Fiat.

