Jeep B-SUV: la prima auto elettrica del marchio si avvicina

Nei giorni scorsi vi abbiamo riportato la notizia che le prime unità di Jeep B-SUV sono state assemblate in Polonia presso lo stabilimento di Tychy. Si trattava delle unità che vengono realizzate nella cosiddetta fase di verifica del processo di produzione. Questo quindi è solo l’inizio del processo che poi porterà tra molti mesi alla produzione in serie vera e propria. In ogni caso questo è uno dei tanti segnali che il debutto di questo modello è sempre più vicino.

Il debutto di Jeep B-SUV è sempre più vicino

Ricordiamo che Jeep B-SUV debutterà nei primi mesi del 2023. La sua produzione vera e propria dunque potrebbe già iniziare a fine 2022. Inoltre non possiamo escludere che nel corso dei prossimi mesi possano arrivare nuove immagini di questo atteso modello dopo quelle mostrate dal CEO di Stellantis Carlos Tavares lo scorso 1 marzo, quando l’amministratore delegato del gruppo automobilistico nato dalla fusione di Fiat Chrysler Automobiles e PSA Groupe ha annunciato i piani strategici della sua azienda per il futuro.

Si dice anche che nel corso della prossima estate nuovi importanti dettagli relativi a questa Jeep B-SUV possano emergere. In particolare potrebbe finalmente essere svelato il suo nome. Man mano che ci avviciniamo al suo debutto, inoltre diventa sempre più probabile che sul web possano trapelare le prime foto spia di questo veicolo. Li capiremo se in effetti l’auto sarà davvero simile a quella delle immagini proposte da Carlos Tavares lo scorso 1 marzo.

Jeep B-SUV a Tychy sarà prodotto insieme alla futura Fiat Panda SUV e al modello che al momento viene conosciuto con il nome di Alfa Romeo Brennero. Anche il veicolo di Fiat debutterà il prossimo anno mentre per quello di Alfa Romeo forse bisognerà aspettare fino al 2024.

L’importanza del nuovo SUV di Jeep sta nel fatto che in qualità di nuova entry level davanti alla Jeep Renegade questa auto dovrebbe garantire un cospicuo aumento delle immatricolazioni a Jeep, andando a collocarsi in un segmento di mercato tra i più in voga nel nostro continente.

Inoltre questo modello sarà la prima auto completamente elettrica di Jeep e questo ovviamente suscita grande curiosità, non solo nel nostro continente ma un po’ in tutto il mondo. La vettura utilizzerà la piattaforma eCMP che Stellantis ha ereditato dall’ex gruppo PSA e dovrebbe offrire un’autonomia di almeno 400 km. Inoltre si dice che l’auto possa avere una lunghezza intorno ai 410 cm. Vedremo dunque cos’altro emergerà a proposito di questo modello nelle prossime settimane.

