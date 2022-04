Abarth Pulse mostrato per la prima volta dal vivo

In Brasile nella finale del Grande Fratello 2022 è stato mostrato per la prima volta dal vivo Abarth Pulse. Si tratta della versione del SUV compatto di Fiat realizzata dalla casa automobilistica dello Scorpione. Stellantis ha approfittato dell’occasione per mostrare ai brasiliani il marchio ad alte prestazioni che nei prossimi anni sarà lanciato in tutta l’America Latina con una serie di modelli.

Abarth Pulse: in Brasile consegnato primo esemplare del SUV al vincitore del Grande Fratello 2022

Abarth Pulse arriverà nel mercato auto brasiliano nell’ultimo trimestre del 2022. Successivamente arriverà anche la versione Abarth del SUV Fastback e della 500 elettrica. Quello della casa automobilistica dello scorpione comunque non è un debutto assoluto in Brasile. Infatti già in passato in quel paese sono state vendute versioni sportive Abarth della Stilo e della 500.

A livello estetico, la nuova Abarth Pulse 2022 si caratterizza per la presenza di una calandra a nido d’ape, paraurti esclusivi e il famoso logo dello scorpione. Si segnalano inoltre i grandi cerchi in lega in finitura scura e il diffusore posteriore con la doppia uscita di scarico cromata. A proposito, sfoggia una bella vernice bicolore e vari elementi in rosso: la gonna anteriore, gli specchietti, la parte inferiore delle portiere e la “E” del nome Pulse.

I dettagli riguardanti la sua meccanica o la messa a punto speciale del suo telaio non sono stati ancora resi noti da Stellantis. Speriamo di potervi offrire maggiori informazioni in un prossimo futuro. Al momento si vocifera che Abarth Pulse possa disporre del motore 1.3 Turbo visto in altri modelli del gruppo Stellantis. Vedremo cos’altro emergerà a proposito di questo atteso veicolo della casa dello Scorpione nel corso dei prossimi mesi.

