Stellantis: in Serbia conferma nuovo modello Fiat nel 2024

Importante accordo firmato nelle scorse ore dal numero uno di Stellantis, l’amministratore delegato Carlos Tavares con il Presidente della Repubblica della Serbia Aleksandar Vučić. La stampa del paese riporta la notizia che questa mattina è avvenuto questo incontro in cui Tavares ha confermato la permanenza del suo gruppo nel paese.

Ricordiamo che attualmente a Kragujevac Fiat Chrysler Serbia gestisce una fabbrica in cui viene prodotta la monovolume Fiat 500L. L’auto è ormai giunta alla fine della sua carriera e già da tempo in Serbia si interrogavano sul futuro di questa fabbrica in cui nell’ultimo anno si è lavorato davvero poco.

Fiat rimane in Serbia: Stellantis ha firmato importante accordo , nel 2024 a Kragujevac nuova auto elettrica

Con questo importante accordo firmato Carlos Tavares anticipa dunque la permanenza del suo gruppo nel paese. In base alle prime dichiarazioni rilasciate dal Presidente della repubblica della Serbia, saranno almeno 3 le auto che in futuro saranno prodotte in questa fabbrica. La prima ad arrivare dovrebbe essere targata Fiat. Il suo debutto è previsto nel corso del 2024. A quanto pare si potrebbe trattare della nuova supermini di segmento B promessa nelle scorse settimane dal CEO di Fiat Olivier Francois.

A quanto pare si tratterà di auto elettriche. Nell’accordo dovrebbero rientrare anche un futuro modello di Peugeot e uno di Chrysler. Maggiori dettagli sicuramente saranno già rivelati nel corso delle prossime ore.

“Sono orgoglioso della nostra gente, compresa la fabbrica in Serbia. Assolutamente tutto sta cambiando nel settore automobilistico, ma sono molto contento, perché so che la nostra gente è pronta”, ha dichiarato Aleksandar Vučić. Vedremo da parte di Stellantis che dichiarazioni arriveranno in proposito a partire dalle prossime ore.

