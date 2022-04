Dodge Hornet: la gemella di Tonale sarà presentata questa estate

La nuova Dodge Hornet sarà prodotta presso lo stabilimento di Pomigliano e sarà la gemella di Alfa Romeo Tonale. Il prossimo Hornet sarà caratterizzato da una trasmissione ibrida plug-in, secondo il CEO di Dodge, Tim Kuniskis. Si dovrebbe trattare del motore ibrido plug-in Q4 abbinato a un 1,5 litri turbo quattro con motore elettrico per una potenza del sistema di 275 CV.

Dodge Hornet: la sosia di Alfa Romeo Tonale sarà presentata questa estate

Sebbene Kuniskis non abbia confermato dove sarebbe stato realizzato il crossover, ha affermato che è già noto ufficiosamente dove verrà prodotto ma che non poteva confermare la posizione prima di rivelare il veicolo. Sembra comunque certo che si tratterà proprio di Pomigliano.

Kuniskis ha anche aggiunto che il piano è di rivelare la nuova Dodge Hornet ad agosto più o meno nello stesso periodo dell’evento Roadkill Nights del marchio Dodge che si terrà a Detroit. Il numero uno della casa automobilistica americana ha però anche detto che, c’è il rischio di ritardo o cancellazione se gli eventi globali non saranno conformi.

Kuniskis ha anche confermato che la muscle car completamente elettrica che ha precedentemente anticipato, sarà rivelata molto prima di agosto, se tutto andrà come previsto.

In Nord America dunque il gruppo Stellantis venderà sia Alfa Romeo Tonale che la nuova Dodge Hornet. Le due auto sono davvero molto simili anche se a quanto pare la vettura della casa automobilistica del Biscione avrà rifiniture più premium rispetto a quella del marchio americano. E’ probabile che nel corso delle prossime settimane nuove rivelazioni possano arrivare a proposito di questa auto e forse finalmente vedremo le prime immagini di questo atteso modello.

Ti potrebbe interessare: Nuova Dodge Hornet: ecco quando parte la produzione della gemella di Alfa Romeo Tonale

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!