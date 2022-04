Alfa Romeo Tonale: entro fine anno in Cina

Alfa Romeo Tonale è il primo modello del nuovo corso della casa automobilistica milanese iniziato con la nascita di Stellantis dopo la fusione di Fiat Chrysler Automobiles e PSA Groupe. Nelle scorse ore il CEO di Stellantis Carlos Tavares e l’amministratore delegato di Alfa Romeo Jean Philippe Imparato hanno ribadito l’importanza di questo modello per il rilancio del brand premium di Stellantis. A proposito del nuovo SUV del marchio milanese, che oggi per la prima volta è stato provato dalla stampa a Como, il CEO Carlos Tavares ha confermato che entro fine anno sarà venduto anche in Cina e Stati Uniti.

Entro fine anno Alfa Romeo Tonale sarà venduto anche in Cina, lo ha confermato Tavares

Per quanto riguarda la Cina, Carlos Tavares ha ribadito che si tratta di un mercato molto importante. I riscontri a proposito della popolarità di Alfa Romeo sembrano essere molti buoni. Infatti esistono molti club dedicati allo storico marchio del Biscione. Quindi il CEO di Stellantis pensa che sia possibile che con la giusta strategia il marchio possa fare bene in quel mercato. Occorrerà trovare la giusta collocazione per il marchio e la giusta politica di prezzi.

Alfa Romeo Tonale dunque si conferma modello importantissimo per il futuro del brand premium di Stellantis. Questo SUV di segmento C oltre a rappresentare una sorta di anticipo di quello che sarà il futuro dello storico marchio milanese, nel giro di un anno dovrebbe aumentare e non di poco le vendite del Biscione a livello globale.

Se nel 2022 si ipotizzano circa 20 mila immatricolazioni di questo modello, il prossimo anno si dovrebbe arrivare ad almeno 45 mila unità. Vedremo dunque cos’altro emergerà a proposito di questa auto che a giugno, precisamente nel corso della seconda settimana, sarà consegnata ai primi fortunati clienti.

