Ferrari Purosangue: ecco quale potrebbe essere la data di debutto

Ferrari Purosangue potrebbe fare il suo debutto il 16 giugno o comunque potrebbe mostrarsi in quella data con le prime immagini ufficiali. Si tratta al momento di semplici indiscrezioni che però sembrano essere confermate da alcune dichiarazioni rilasciate di recente dal numero uno della casa automobilistica del cavallino rampante, l’amministratore delegato Benedetto Vigna. Parlando con il Sole 24 ore, il CEO della Ferrari ha indicato nel 16 giugno, data del cosiddetto “Capital Markets Day” un momento molto importante per la sua azienda.

Il 16 giugno sarà il giorno giusto per fare la prima conoscenza con Ferrari Purosangue?

Qualcuno ha visto in queste dichiarazioni una sorta di anticipazione che Ferrari Purosangue potrebbe essere in qualche modo anticipato in quella data. Al momento l’unica cosa certa è che il 2022 sarà l’anno che vedrà il debutto di questo SUV sui generis che come abbiamo potuto notare dalle recenti foto spia e dagli scatti rubati a Maranello si tratterà di una vettura molto sportiva e ribassata rispetto alla concorrenza diretta.

Ferrari Purosangue sarà un modello che al pari di tutte le altre auto che fanno parte della gamma della casa automobilistica di Maranello punterà su lusso ed esclusività. Il SUV infatti sarà venduto con scorte limitate che secondo indiscrezioni sarebbero già andate esaurite prima ancora dell’apertura ufficiale delle vendite.

Al momento non è ancora chiaro il prezzo anche se sembra certo che sotto i 250 mila euro non si scenderà e anzi aumentano coloro che pensano che in realtà per acquistare questo modello i fortunati e selezionati acquirenti dovranno sborsare oltre 300 mila euro. Invece ancora pochissime notizie sulla gamma dei motori che comunque possiamo già dire con certezza sarà all’altezza della fama del cavallino rampante.

