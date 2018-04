Alfa Romeo, Fiat, Ferrari, Maserati, Jeep, FCA: le migliori notizie della settimana (2-8 aprile)

Ben tornati su ClubAlfa.it. Anche questa domenica torna il nostro immancabile appuntamento con le migliori notizie della settimana, la rubrica che vi permette di consultare un riassunto completo di quanto accaduto in questi ultimi sette giorni nel mondo delle quattro ruote italiano ed, in particolare, per quanto riguarda il marchio Alfa Romeo ed i vari marchi che compongono il gruppo FCA.

Dopo le tante novità della scorsa settimana, con il Salone dell’auto di New York edizione 2018 che è risultato, senza dubbio, l’evento principale, in questi ultimi sette giorni, da lunedì 2 ad oggi domenica 8 aprile, abbiamo registrato diverse indiscrezioni legate al futuro prossimo del gruppo FCA. In primo piano ci sono i rumors sulla futura Alfa Romeo Giulia Coupé Quadrifoglio, un progetto interessantissimo che, finalmente, sembra avere una data di lancio che non dovrebbe essere poi così lontana.

Tra i progetti futuri si è parlato anche della prima supercar elettrica al 100% di casa Ferrari, che potrebbe essere già impegnata nei primi test in pista, e del futuro mini SUV di Jeep, un progetto che potrebbe essere prodotto in Italia. Da notare anche le tante notizie legate ai dati di vendita del primo trimestre del 2018 di Alfa Romeo e FCA in Italia, nei principali Paesi europei e in Nord America.

Come ogni settimana, qui di seguito trovate il riepilogo di quanto accaduto in questi ultimi sette giorni con link diretti agli articoli pubblicati su ClubAlfa.it. Per leggere le news è sufficiente cliccare sulle frasi in rosso che trovate nel corpo dell’articolo che vi rimanderanno all’articolo completo pubblicato nel corso degli ultimi sette giorni.

Buona lettura!

Alfa Romeo

Una delle principali notizie della settimana vede come protagonista la futura Alfa Romeo Giulia Coupé Quadrifoglio. Secondo nuovi rumors diffusi dal magazine Autocar, una delle voci internazionali più importanti del settore automotive, Alfa Romeo presenterà la nuova Giulia Coupé Quadrifoglio nel corso del secondo semestre dell’anno. Il progetto potrà contare su di un livello di potenza massima elevatissimo grazie all’adozione di un sistema ibrido ereditato dall’esperienza Ferrari in Formula 1. Tutti i dettagli su queste indiscrezioni sono disponibili nel nostro articolo.

Tra le novità della settimana di casa Alfa Romeo segnaliamo anche un confronto pubblicato dal sito ufficiale di Brembo in merito all’impianto frenante dell’Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio e della sua rivale BMW M3. Le due supercar montano, infatti, due differenti soluzioni realizzate da Brembo che prova ad analizzarne le prestazioni sulle due vetture.

Passiamo ora al capitolo dei dati di vendita. Il marchio Alfa Romeo ha ottenuto risultati davvero soddisfacenti nel corso del primo trimestre dell’anno. Per il brand si registra il miglior mese di sempre negli USA a marzo ed un primo trimestre da record grazie al successo di Giulia e Stelvio. In Italia, invece, Alfa Romeo chiude il primo trimestre in crescita del +21% grazie anche ad uno Stelvio da record nel corso del mese di marzo in cui il SUV ha fatto segnare un nuovo record di vendite.

Oltre che in Italia e negli USA anche nei principali mercati europei le vendite di Alfa Romeo crescono. Il brand, infatti, ha fatto registrare un primo trimestre positivo in Francia, Germania e Spagna. Unica nota stonata è rappresentata dal mercato del Regno Unito dove si registra una significativa flessione delle consegne nonostante la disponibilità di Giulia e Stelvio.

Per quanto riguarda le offerte di aprile, segnaliamo l’arrivo sul mercato della nuova Alfa Romeo Giulietta Tech Edition, una particolare serie speciale della segmento C di casa Alfa Romeo che propone una ricca dotazione, particolarmente orientata alla tecnologia, ad un prezzo decisamente interessante. Tra le promozioni da segnalare riportiamo anche le offerte per l’Alfa Romeo Giulia che per tutto il mese sarà disponibile all’acquisto con particolari agevolazioni per la Tech Edition e la sportiva Veloce. Segnaliamo anche il ritorno dell’offerta per il noleggio a lungo termine BeFree Pro.

Da notare, in questa settimana, anche un nuovo riconoscimento per l’Alfa Romeo Stelvio, il primo SUV del marchio italiano continua a mettere assieme premi da tutto il mondo confermando la bontà di un progetto destinato a spingere, verso l’alto, le vendite di Alfa Romeo nel corso dei prossimi anni.

Tra le curiosità della settimana segnaliamo anche una particolare pubblicità di Mini. Il brand inglese, di proprietà del gruppo BMW, per pubblicizzare il debutto sul mercato italiano della sua nuova Mini 3 porte restyling ha diffuso un’immagine promozione in cui compare anche un modello storico di Alfa Romeo. Nel nostro articolo tutti i dettagli su questa particolare notizia.

Per quanto riguarda la Formula 1, invece, segnaliamo che il team Alfa Romeo Sauber ha annunciato l’arrivo di Jan Monchaux come capo dell’aerodinamica andando così a potenziare, ulteriormente, lo staff che attualmente lavora allo sviluppo della monoposto impegnata nel campionato 2018 di Formula 1.

Chiudiamo il capitolo Alfa Romeo con il successo ottenuto dal brand italiano in occasione del Concorso di Eleganza di Kyoto edizione 2018. Per Alfa Romeo sono arrivati ben tre riconoscimenti. Ulteriori dettagli sono disponibili nel nostro articolo.

Fiat

Il marchio Fiat sta vivendo un periodo davvero negativo in Italia a causa di una consistente flessione nelle vendite nel corso del primo trimestre. Il calo del marchio italiano è legato a doppio filo alle vendite della Fiat Panda che, pur confermandosi come l’auto più venduta nel nostro Paese, fa segnare un calo del -28% nel trimestre.

Ferrari

Uno degli aspetti principali intorno a cui si svilupperà il futuro di Ferrari è il potenziamento dei sistemi ibridi utilizzati dai modelli della casa di Maranello. L’azienda ha già avviato importanti investimenti per migliorare le prestazioni dei suoi sistemi ibridi nel corso dei prossimi anni.

Nel frattempo, invece, sulla pista di Fiorano Ferrari avvia i test di un prototipo molto silenzioso che potrebbe rappresentare la base della futura supercar elettrica al 100% che la casa di Maranello porterà sul mercato nel corso dei prossimi anni.

Jeep

In settimana siamo tornati a parlare del progetto del futuro mini SUV di Jeep, una delle principali novità in arrivo per i prossimi anni dal marchio americano. Il dirigente di Jeep Jeff Hines ha rilasciato nuove dichiarazioni in merito a questo interessante progetto.

In casa Jeep registriamo anche l’arrivo di nuovi render che provano ad anticipare il design definitivo del futuro Jeep Scrambler, il pick-up basato sulla nuova generazione della Wrangler che arriverà sul mercato a partire dalla primavera del 2019.

FCA

Con l’inizio del mese di aprile inizia il countdown per l’annuncio del nuovo piano industriale da parte di FCA che, come noto, verrà reso pubblico il prossimo 1 giugno. Nel nostro articolo d’approfondimento pubblicato questa settimana facciamo il punto della situazione sulle novità in arrivo da Alfa Romeo, Fiat e da tutti gli altri brand di FCA nel corso dei prossimi anni.

Nel frattempo, i sindacati chiedono ad FCA di stabilizzare i quasi 500 precari di Termoli che hanno registrato un rinnovo contrattuale a marzo e resteranno a lavoro almeno sino al prossimo mese di agosto. Per tutti questi dipendenti, in ogni caso, per ora non vi sono certezze sul futuro ma solo la speranza di un nuovo rinnovo in arrivo tra qualche mese.

Passiamo ora ai dati di vendita del gruppo FCA. Negli USA, grazie alle ottime performance di vendita di Jeep, il gruppo FCA torna a crescere ottenendo risultati decisamente confortanti in vista dei prossimi mesi. Nel frattempo, in Italia, si registra un nuovo calo di FCA nel corso del primo trimestre a causa del forte calo di Fiat. Gli ottimi dati di vendita di Jeep e Alfa Romeo non sono sufficienti a garantire al gruppo la possibilità di chiudere il primo trimestre in positivo.

Da notare, inoltre, che in questa settimana la Chrysler Pacifica ha ottenuto un importante riconoscimento venendo eletta come miglior ibrida plug-in disponibile sul mercato nordamericano. In questi giorni si registra anche l’avvio ufficiale della separazione tra FCA e Magneti Marelli, una manovra finanziaria che era già stata ampiamente anticipata da rumors ed indiscrezioni di vario tipo nel corso delle ultime settimane.

Con quest'ultima news dedicata allo scorporo di Magneti Marelli dal gruppo FCA termina la nostra rubrica settimanale. Il prossimo appuntamento è fissato per domenica 15 aprile.