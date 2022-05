Alfa Romeo Tonale, Maserati MC20 Cabrio: le migliori news della settimana

Ritorna anche questa domenica il nostro tradizionale appuntamento con le migliori news della settimana pubblicate su ClubAlfa.it negli ultimi sette giorni e dedicate al mondo Alfa Romeo, al gruppo Stellantis ed all’intero settore delle quattro ruote italiano. Tra il 9 e il 15 di maggio abbiamo registrato svariate news di grande interesse. Di seguito andremo a vedere un dettagliato riepilogo.

Per Alfa Romeo, il tema caldo continua ad essere l’Alfa Romeo Tonale, sempre più riferimento assoluto della gamma del marchio italiano. Nel frattempo, Maserati si prepara a presentare la nuova Maserati MC20 Cabrio mentre Ferrari ha in cantiere il Ferrari Purosangue. Da notare, inoltre, che Stellantis deve fare i conti con le sfide dell’elettrificazione.

Prima di procedere oltre, vi ricordiamo di seguirci anche sui nostri canali social per continuare ad essere sempre aggiornati in tempo reale sulle novità di Alfa Romeo e su tutti i marchi del gruppo Stellantis. Trovate le news di ClubAlfa.it su Facebook e Twitter e sul nostro canale Telegram. Potete seguirci anche su Instagram con il nostro account ufficiale che offre ogni giorno immagini nuove a tema Alfa Romeo. È possibile seguire le news di ClubAlfa.it anche su Filpboard, sia in versione web che tramite app dedicata.

Ricordiamo che le news di ClubAlfa.it sono disponibili anche tramite Google News, l’applicazione di Google per dispositivi Android, iPhone, iPad e web. Per essere certi di seguire tutti gli aggiornamenti quotidiani pubblicati dal sito, cliccate sul link qui di sopra e, dopo aver effettuato il login con il vostro account Google, cliccate sulla stella del tasto “Segui”.

Alfa Romeo

Alfa Romeo si prepara al lancio commerciale del nuovo Alfa Romeo Tonale in tutta Europa. Il SUV è appena entrato in fase di ordinabilità e a breve sarà disponibile nelle concessionarie europee del marchio italiano. Il Tonale è stato accolto in modo positivo dalla critica anche se, ad oggi, in molti concordano su di una critica in particolare.

Il nuovo Alfa Romeo Tonale compie un nuovo passo verso il lancio internazionale. Il SUV della casa italiana, infatti, ha fatto il suo debutto in Florida in occasione del GP di Formula 1. Le vendite del nuovo Tonale sul mercato americano partiranno nel corso dei prossimi mesi, tra la fine del 2022 e l’inizio del 2023. Sul futuro del Tonale negli USA c’è un solo dubbio.

Il nuovo SUV di segmento C di casa Alfa Romeo è oramai una realtà del mercato italiano. Ecco dotazione, versioni, optional e prezzi del nuovo Alfa Romeo Tonale che a breve sarà disponibile nelle concessionarie di tutta Italia e inizierà a circolare in strada dopo le prime consegne ai clienti che hanno ordinato la versione di lancio.

In casa Alfa Romeo già si lavora alla nuova generazione di Alfa Romeo Stelvio. Si tratta di un modello chiave per il futuro della casa italiana che prevede di lanciare il progetto tra qualche anno. Ecco gli ultimi aggiornamenti sul nuovo Alfa Romeo Stelvio e quando il modello potrebbe effettivamente essere disponibile.

Il futuro di Alfa Romeo passa anche per l’arrivo di nuove sportive in grado di rilanciare al massimo le vendite del marchio italiano nel corso dei prossimi anni. Tra i nuovi modelli ci sarà spazio anche per modelli sportivi. In particolare, Alfa Romeo potrebbe essere al lavoro su nuove Giulia e GTV, due modelli strettamente legati tra loro. A questi due progetti potrebbe affiancarsi anche una Alfetta. Cresce anche l’interesse su di una possibile nuova Alfa Romeo Giulia GTA.

Nel futuro di casa Alfa Romeo ci sarà ancora spazio per le Quadrifoglio. Le versioni super sportive dei modelli di Alfa Romeo continueranno ad essere un elemento centrale della gamma. Ecco come cambieranno le Quadrifoglio nel corso dei prossimi anni secondo gli ultimi rumor sul futuro del marchio italiano.

Fiat

Continuano i lavori di sviluppo per il progetto della nuova Fiat Panda. Il modello è già da tempo in sviluppo ed è destinato a diventare un importante punto di riferimento per il futuro della gamma Fiat. Ecco quando arriverà e come cambierà rispetto al modello attuale la nuova Fiat Panda che non sarà prodotta in Italia.

In casa Fiat c’è ancora molta incertezza in merito all’erede della Fiat 500X. La nuova generazione del crossover della casa italiana, infatti, non sarà realizzato a Melfi. Al momento, ci sono diverse ipotesi sulle caratteristiche e sulla sede di produzione del modello ma Fiat non ha ancora confermato in alcun modo le indiscrezioni.

Nel frattempo, in Sud America, i lavori di sviluppo della versione Abarth del SUV Fiat Pulse accelerano. Nel corso dei prossimi mesi, infatti, il SUV debutterà in via ufficiale. Nel frattempo, il modello è stato catturato da diverse nuove foto spia che ci mostrano alcuni dettagli sul nuovo progetto.

Ferrari

Il nuovo Ferrari Purosangue si avvicina alla presentazione ufficiale ed al seguente debutto sul mercato. Il SUV della casa di Maranello, infatti, sarà presentato nel corso dei prossimi mesi. Nel frattempo, Ferrari continua lo sviluppo del suo nuovo progetto che, in questi giorni, è protagonista di un nuovo video spia. Il video, allegato qui di sotto, ci mostra un prototipo del Purosangue impegnato in test in strada:

C’è grande attesa in vista del lancio del nuovo Ferrari Purosangue. Al momento, è confermato che il nuovo SUV avrà a sua disposizione un motore V12. Ecco quali potrebbero essere le prestazioni del nuovo Purosangue, modello destinato a mantenere un elevato livello di performance, in pieno stile Ferrari.

Il Purosangue è ad un passo dalla presentazione ufficiale. La conferma è arrivata dalle recenti indiscrezioni emerse online questa settimana. Ecco quando arriverà e come sarà il nuovo Ferrari Purosangue secondo le ultime informazioni disponibili sul progetto destinato a rivoluzionare la gamma Ferrari.

Maserati

Maserati ha confermato l’imminente debutto della nuova Maserati MC20 Cabrio. La versione “scoperta” della super sportiva della casa del Tridente, infatti, debutterà in via ufficiale il prossimo 25 maggio. L’annuncio ufficiale è arrivato in questi giorni. Maserati ha anche diffuso un primo teaser della sua nuova MC20 Cabrio che riprenderà il V6 Nettuno della MC20.

Jeep

Si avvicina il debutto del nuovo B-SUV di Jeep. Il modello è da tempo in sviluppo e sarà presentato nel corso dei prossimi mesi per poi arrivare sul mercato europeo a partire dall’inizio del 2023. La produzione, come noto, avverrà in Polonia, sulla piattaforma CMP del gruppo Stellantis. In questi ultimi giorni, il progetto torna in prima pagina grazie a nuove indiscrezioni sul nome che il modello potrebbe assumere in vista del debutto commerciale.

Stellantis

Il futuro di Stellantis sarà ancora legato a problemi con le forniture. In particolare, il CEO Tavares ha anticipato una possibile carenza di batterie nel 2025. Le batterie sono un componente centrale del futuro del mondo delle quattro ruote e il rischio di non poter aumentare a sufficienza la produzione continua ad essere concreto.

Ad oggi, infatti, il futuro delle auto elettriche di Stellantis continua ad essere nebuloso. Nel frattempo, continuano i problemi per gli stabilimenti italiani di Stellantis. In particolare, si registrano nuovi stop a Cassino mentre un cambio di turni a Melfi crea non pochi problemi agli operai che da tempo vivono in condizioni di grandi difficoltà.

Stellantis prova a rilanciare le vendite in Italia, in attesa della partenza degli incentivi, con una serie di nuove offerte valide per tutto il mese di maggio. Diversi modelli sono al centro di offerte particolarmente interessanti e convenienti che puntano ad agevolare al massimo l’acquisto di un nuovo modello per la clientela.

Tra i progetti futuri di Stellantis ci sono anche nuovi investimenti per il marchio Lancia. Ecco come Stellantis intende rendere Lancia un marchio premium in Europa con l’arrivo di diversi nuovi modelli che puntano a rinnovare in modo completo la gamma del brand nel giro di pochi anni, a partire dal 2024, anno in cui debutterà la nuova Ypsilon. Ecco anche gli ultimi aggiornamenti sul progetto della nuova Ypsilon.

Con questa news termina la nostra rubrica domenicale relativa alle migliori news della settimana. Il prossimo appuntamento è fissato per domenica 22 maggio. Vi ricordiamo di continuare a seguirci in questi giorni, sia dal sito che dai nostri canali social (trovate tutti i link utili ad inizio articolo), per tutti gli aggiornamenti sul mondo delle quattro ruote italiano.