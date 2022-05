Alfa Romeo Tonale: presentata anche in Florida

Il percorso necessario a definire i contorni di una diffusione su scala globale per l’Alfa Romeo Tonale conduce il nuovo C-SUV del Biscione, primo veicolo elettrificato del costruttore lombardo, anche in Florida nell’occasione del Gran Premio di Miami disputato ieri dalla Formula 1 con ottimi riscontri per il team italo elvetico gestito in pista da Frederic Vasseur grazie alla settima piazza finale raggiunta da Valtteri Bottas.

Il Biscione ha quindi condotto la nuova Alfa Romeo Tonale in Florida per garantire una presa di coscienza ai locali dealers e anche ai media americani in occasione di un evento formalizzato alla vigilia dell’appuntamento iridato disputatosi ieri sul tracciato cittadino di Miami. All’evento di presentazione del nuovo C-SUV del Biscione a Miami hanno anche presenziato i due piloti ufficiali dell’Alfa Romeo Formula 1 Team: Valtteri Bottas e Guanyu Zhou.

L’Alfa Romeo Tonale è stata presentata a Fort Lauderdale

Il C-SUV del Biscione è stato quindi al centro di un evento approntato a Fort Lauderdale. L’interessante evento che ha avuto come protagonista proprio il Tonale è stato accolto dal CEO di Alfa Romeo, Jean-Philippe Imparato, con tanto entusiasmo. Imparato ha infatti diffuso il suo punto di vista, come fa spesso, sui suoi canali social ammettendo ancora una volta la necessità di un contributo di questo tipo per Alfa Romeo in un mercato fortemente strategico come quello statunitense.

#Tonale hit #Florida and the southeast of the US, key market for us, the day before the #MiamiGP with an event dedicated to the media and dealers in Fort Lauderdale. What an electrifying mood! Thanks @ValtteriBottas and @ZhouGuanyu24 for visiting us and good luck for the race!🍀 pic.twitter.com/BvKi1AQEyg — Jean-Philippe Imparato (@JPImparato) May 8, 2022

Accanto all’Alfa Romeo Tonale il Biscione ha posizionato anche le Giulia e Stelvio. La volontà è quella di puntare sempre più sul mercato americano, ora ragionando anche sull’introduzione in quest’area della nuova Alfa Romeo Tonale che potrebbe ritagliarsi una fetta di pubblico interessato al marchio e ad un modello specifico anche grazie alla diversificata disponibilità in termini di propulsori disponibili. Ricordiamo infatti che risultano già piuttosto interessanti gli ordini complessivi giunti fin qui al costruttore lombardo in merito proprio al nuovo C-SUV. Entro giugno Tonale sarà quindi lanciata presso 31 mercati differenti, mentre a fine anno farà il suo debutto su scala globale ovvero anche in Cina e negli Stati Uniti. Obiettivo: “aumentare la redditività”, aveva ammesso nei giorni scorsi il CEO di Stellantis Carlos Tavares.

