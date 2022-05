Ecco come sarà e quando arriverà la nuova Alfa Romeo Stelvio

La nuova Alfa Romeo Stelvio sarà la seconda generazione di quello che è stato il primo SUV nella lunghissima storia della casa automobilistica del Biscione. Stelvio in questo momento ha un ruolo fondamentale all’interno della gamma dello storico marchio milanese. Basti pensare che al momento nel 2022 circa l’85 per cento delle immatricolazioni di Alfa Romeo derivano proprio da questo modello.

Nuova Alfa Romeo Stelvio: ecco come sarà e quando arriverà la seconda generazione

In tanti si domandano quando arriverà sul mercato la nuova Alfa Romeo Stelvio. Il suo debutto dovrebbe avvenire nel corso del 2026. A proposito di questa auto sappiamo che sorgerà sulla nuova piattaforma STLA Large di Stellantis ma erediterà tutta una serie di componenti dalla piattaforma Alfa Romeo Giorgio come ad esempio lo sterzo e le sospensioni.

La nuova Alfa Romeo Stelvio non dovrebbe differire eccessivamente dal modello attuale. A differenza della nuova Alfa Romeo Giulia che come sembra ormai abbastanza prevedibile si trasformerà in una sorta di berlina rialzata, i cambiamenti per Stelvio dovrebbero essere più leggeri.

Insomma per il SUV del Biscione si tratterà di un’evoluzione più che di una rivoluzione. In ogni caso la decisione finale sul look di questo modello spetta al nuovo capo del design di Alfa Romeo, lo spagnolo Alejandro Mesonero Romanos. Sarà lui a decidere che stile dare al nuovo modello. Nei mesi scorsi a proposito delle future Giulia e Stelvio Mesonero aveva detto di voler dare più personalità a questi due modelli conferendo loro un aspetto che possa farli durare maggiormente nel tempo.

Esteticamente parlando ci saranno sicuramente dei ritocchi alla parte anteriore e posteriore. L’interno sarà reso molto più tecnologico e moderno di adesso. La più grande novità sarà comunque rappresentata dalla presenza in esclusiva di soli motori elettrici al 100 per cento. La versione quadrifoglio dovrebbe comunque essere confermata come variante ad alte prestazioni del SUV.

Un altro aspetto chiave della nuova Alfa Romeo Stelvio è che dovrà differire dal futuro Alfa Romeo E-SUV che sarà lanciato nel 2027. Nel decidere quale stile dovrà avere quindi i designer del Biscione dovranno fare attenzione anche a questo aspetto. Vedremo dunque cos’altro emergerà a proposito di questa auto nei prossimi mesi.

Ti potrebbe interessare: Nuove Alfa Romeo Giulia e GTV: uno-due micidiale per la casa automobilistica del Biscione?