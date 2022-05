Alfa Romeo: ecco come cambieranno le future Quadrifoglio

Delle 14 aziende che fanno parte del gruppo automobilistico Stellantis, Alfa Romeo è quella che cercherà di crescere maggiormente in Nord America ed in special modo nel segmento premium del mercato auto. Il Biscione però come sappiamo elettrificherà completamente la sua gamma nei prossimi anni.

Il piano per quanto riguarda gli USA è quello di elettrificare l’attuale berlina Giulia e il SUV Stelvio, per poi affiancarli al SUV Tonale che avrà un’opzione ibrida plug-in. Successivamente altri due veicoli saranno svelati. Il primo veicolo completamente elettrico arriverà entro il 2025. Si potrebbe trattare della nuova GTV.

Alfa Romeo punterà ancora sul Quadrifoglio: ecco cosa accadrà esattamente

Alfa Romeo ha ora confermato tramite un’intervista esecutiva con Motor Trend che non rinuncerà alla sua designazione Quadrifoglio per le versioni delle sue auto ad alte prestazioni. Questo nonostante la decisione di virare verso un futuro alimentato a batteria. Inoltre il biscione ha pure confermato che le versioni a batteria di entrambe le future iterazioni Stelvio e Giulia avranno ancora il Quadrifoglio.

Come l’AMG di Mercedes o la Serie V di Cadillac, il badge Quadrifoglio segnala una costruzione speciale che differisce dal resto della gamma. Ma a differenza di alcuni dei suoi concorrenti, Alfa Romeo ritiene importante distinguere i suoi veicoli ad alte prestazioni con un significativo aumento di potenza.

“Salendo oggi su una Quadrifoglio si parla di oltre 500 cavalli contro 280 cavalli della versione più vicina. Molte delle AMG di Mercedes non hanno quel livello di differenza di prestazioni”, ha detto Il dirigente di Alfa Romeo Larry Dominique a Motor Trend.

Dominique ha anche confermato che il prossimo SUV Tonale che arriverà negli USA entro fine anno sarà disponibile come ibrido plug-in, ma non riceverà immediatamente la designazione Quadrifoglio.

“In questo momento, non stiamo lanciando Tonale con una versione Quadrifoglio”, ha detto. I prodotti Quadrifoglio rappresentano meno del tre per cento delle vendite totali di Alfa Romeo, ma hanno registrato un forte aumento della domanda nel 2021.”

Insomma anche in futuro lo storico marchio milanese punterà sulla gamma Quadrifoglio. Più avanti capiremo esattamente su quanti e quali modelli queste versioni arriveranno e soprattutto quali saranno le loro principali caratteristiche che le differenzieranno dal resto della gamma.

