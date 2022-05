Nuova Fiat 500X: dove sarà realizzata la futura generazione?

Nuova Fiat 500X è il nome che usiamo per definire quella che sarà la seconda generazione del celebre crossover di Fiat, che attualmente viene prodotto a Melfi. Di questo modello sappiamo che in futuro arriverà una sostituta che però potrebbe essere abbastanza diversa dal modello che attualmente viene commercializzato dalla principale casa automobilistica italiana.

Dove sarà realizzata la nuova Fiat 500X?

Infatti si dice che la nuova Fiat 500X possa cambiare di dimensioni diventando un modello più grande rispetto a quello attuale per differenziarsi maggiormente rispetto al B-SUV che la casa italiana produrrà dal prossimo anno in Polonia presso lo stabilimento di Tychy. In passato per definire questo modello il numero uno della principale casa automobilistica italiana aveva usato il nome di Fiat 500XL. Questo per indicare una rivoluzione che avrebbe racchiuso in un unico modello il meglio delle attuali 500L e 500X.

Uno dei dubbi relativi alla nuova Fiat 500X è sicuramente quello relativo al luogo di produzione che sarà scelto per questo modello. Infatti è ormai abbastanza sicuro che l’attuale vettura non sarà prodotta a Melfi dove dal 2024 sorgerà una nuova super linea in cui saranno prodotte 4 auto premium: 2 di DS Automobiles, 1 di Opel e una di Lancia. Non è chiaro se la produzione di questa auto sarà confermato in Italia o spostato al di fuori dei confini del nostro paese.

Qualcuno ha anche ipotizzato che possa essere la nuova Fiat 500X la vettura che sarà prodotta in Serbia da Stellantis nei prossimi anni, la notizia però non trova conferme al momento. Sembra infatti più probabile che l’auto elettrica che sarà prodotta a Kragujevac possa essere la supermini di segmento B erede di Fiat Panda di cui più volte ha parlato in passato il CEO Olivier Francois.

