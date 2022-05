Ferrari Purosangue: con il V12 raggiungerebbe performance da brividi

Della famiglia di Maranello la prossima grande novità sarà la Ferrari Purosangue. Per alcuni il debutto sarebbe proprio dietro l’angolo e addirittura c’è chi si spinge a prevedere la presentazione del primo suv nella storia della Casa già durante la prossima estate. A proposito del modello in questione, negli scorsi giorni sono trapelate delle informazioni sull’unità propulsiva. Secondo quanto riferito dalla stessa dirigenza, sarà montato un motore V12 aspirato. Dal momento in cui la notizia è trapelata non si parla quasi d’altro. Del resto non si tratta di supposizioni, bensì di una certezza, dato il messaggero: Benedetto Vigna, l’amministratore delegato del Cavallino.

Ferrari Purosangue: sfoggio di potenza

Dunque, Ferrari Purosangue disporrà di un propulsore non elettrificato. E nell’epoca riodo attuale, dove l’argomento è sempre di attualità, costituisce di per sé uno spunto degno di riflessione. Il Chief Executive Officer della compagnia ha dichiarato che la scelta è dipesa dalla volontà di garantire al modello delle soglie all’altezza del brand. Perché, ok, non sarà una supersportiva, ma per non tradire le origini serviva qualcosa di notevole.

Voci di corridoio, tuttora in attesa di conferma dalle parti coinvolte nell’operazione, affermano che il V12 di Ferrari Purosangue potrebbe consistere in una evoluzione di qualcosa tuttora presente in casa. Parliamo del propulsore da 6,5 litri impiegato sulla 812 Superfast. Ciò potrebbe però causare un incremento di cubatura a 6,7 litri. Inoltre, la potenza sarà presumibilmente maggiore. Stando ai rumor emersi in merito la macchina sprigionerà 900 cavalli e 800 Nm di coppia motrice massima.

L’adozione dell’unità si tradurrà in ottime performance per Ferrari Purosangue. Già di loro simili bolidi sono pesanti e gravare Purosangue del peso di una batteria non avrebbe sicuramente giovato alle performance. Con il suo V12 aspirato Ferrari Purosangue raggiungerebbe i 320 chilometri orari di velocità massima e coprirebbe lo 0-100 in circa 3,2 secondi. Staremo comunque a vedere quali soglie di potenza tenteranno di raggiungere i responsabili del progetto. Di sicuro se arrivasse a valori del genere sarebbero allettati all’acquisto pure gli amanti dell’adrenalina. Che la Purosangue andasse lenta era fuori discussione, ma qui davvero sembrano esserci le credenziali adatte per divertirsi a lungo.

