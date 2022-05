Jeep B-SUV: nuove indiscrezioni sul nome

Jeep B-SUV arriverà l’anno prossimo sul mercato e sarà la prima auto completamente elettrica ad entrare a far parte della gamma della casa automobilistica americana. A quanto pare questo modello lo vedremo nel corso del primo trimestre del prossimo anno. La sua produzione come anticipato fin dallo scorso anno avverrà in Polonia. Precisamente il luogo prescelto per l’assemblaggio di questo atteso modello di cui si parla da tempo è lo stabilimento Stellantis di Tychy.

Ecco come potrebbe essere chiamato il futuro Jeep B-SUV

Jeep B-SUV è stato anticipato da due immagini teaser che il CEO di Stellantis Carlos Tavares ha mostrato lo scorso 1 marzo quando l’amministratore delegato ha svelato i piani strategici del suo gruppo per i prossimi anni. Di questo modello però ancora non si conoscono molti dettagli. Tra questi anche il nome rimane per il momento sconosciuto. Internamente il SUV è conosciuto con il nome in codice di Progetto 516 anche se molti lo hanno soprannominato Jeep Junior.

Questo però è un nome provvisorio infatti siamo certi che alla fine Jeep utilizzerà un altro nome per denominare il suo futuro Jeep B-SUV. Dagli Stati Uniti Mopar Insiders che di solito è molto informato quando si tratta di questioni legate a Jeep ritiene che alla fine il modello possa utilizzare un nome già famoso nella gamma del marchio di Stellantis e cioè quello di Jeep Jeepster.

Jeep Jeepster è un nome che è stato utilizzato diverse volte nella storia della casa americana. L’ultima volta è stato impiegato per denominare una particolare versione di Jeep Renegade nel 2020 che però adesso è stata tolta dal mercato. Proprio questa decisione di eliminare questa versione ha fatto pensare a qualcuno che il brand voglia preservare il nome per uno dei suoi prossimi modelli.

Jeep B-SUV secondo Mopar Insiders sarebbe il veicolo prescelto per adottare questo nome. Vedremo dunque se le cose andranno veramente così e se sarà questo il nome scelto per la prossima grande novità di Jeep destinata a far parlare a lungo di se in quanto nuova entry level del marchio, primo modello completamente elettrico e futuro modello più venduto.

Ti potrebbe interessare: Jeep: la casa automobilistica americana di Stellantis si considera premium e vuole migliorare l’esperienza del cliente

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!