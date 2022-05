Ecco come sarà e quando arriverà la nuova Lancia Ypsilon

La nuova Lancia Ypsilon sarà una delle prossime grandi novità che arricchiranno la gamma dei brand di Stellantis. In tanti si domandano quando vedremo la futura generazione di questo celebre modello. Diciamo subito che il suo debutto è previsto nel corso del 2024 e molto probabilmente la sua produzione avverrà in Spagna nello stabilimento che il gruppo Stellantis gestisce a Figueruelas vicino alla città di Saragozza.

Nuova Lancia Ypsilon: ecco quando arriverà e come sarà la futura versione

La nuova Lancia Ypsilon sarà la prima grande novità prevista per quanto concerne il rilancio di Lancia nel segmento premium del settore auto. Questa vettura è considerata importante in quanto ci fornirà una prima idea di quello che sarà il futuro stile e design delle nuove auto della casa automobilistica piemontese che come anticipato dal CEO Luca Napolitano cercherà di imitare Mercedes e sfidare Audi e Mini nei segmenti di mercato in cui le sue auto si andranno a collocare.

La nuova Lancia Ypsilon è importante anche per un altro motivo. Si tratterà infatti della prima auto completamente elettrica per la casa piemontese. La vettura comunque avrà anche versioni con motore a combustione. Nello specifico saranno presenti varianti a benzina e ibride, questo fino al restyling di metà carriera che avverrà nel 2028. A quel punto rimarranno solo le versioni a zero emissioni.

La nuova Lancia Ypsilon segnerà anche il ritorno di Lancia in Europa dopo molti anni. Attualmente infatti l’unico modello venduto viene commercializzato solo nel nostro paese. In tanti si domandano come sarà la nuova Ypsilon.

A questa domanda ha provato a rispondere il CEO Napolitano dicendo che si tratterà sempre di una hatchback come il modello attuale ma avrà dimensioni maggiori, intorno ai 4 metri e soprattutto un design più elegante e moderno fatto per piacere ad un pubblico più vasto.

Non si tratterà di una vettura per sole donne ma sarà più maschia, moderna, tecnologica e più definita nel design. Vedremo dunque se la casa italiana con questa vettura saprà stupire e soprattutto se riuscirà per davvero a fare breccia nel cuore dei clienti europei nel segmento premium del mercato auto.

Ti potrebbe interessare: Lancia: ecco su cosa punterà la casa automobilistica piemontese per fare concorrenza ad Audi e Mini