Alfa Romeo Tonale: dotazione versioni, optional e prezzi

In più occasioni vi abbiamo raccontato l’Alfa Romeo Tonale, un modello di importanza capitale per la Casa automobilistica di Arese, che mira a riprendersi così la scena internazionale, dopo anni vissuti in chiaroscuro. Lo sport utility pare avere ogni credenziale per ritagliarsi un posto di assoluto rilievo nel proprio segmento di mercato. Come vi raccontavamo negli scorsi giorni, anche la stampa internazionale ne ha tessuto le lodi. La tipica cura nei dettagli di una produzione italiana è riconoscibile e la platea mondiale non vede l’ora che arrivi nelle concessionarie.

Ciò di cui vi abbiamo parlato, ma non in maniera iper accurata è il listino prezzi del suv del Biscione, che in aggiunta all’Edizione Speciale è disponibile pure nelle versioni Super, Sprint, Ti e Veloce. Le proposte attese in commercio saranno abbinato al sistema 1.5 Hybrid da 130 o 160 cavalli, in combinazione con la trasmissione automatica doppia frizione a sette rapporti.

Alfa Romeo Tonale listino prezzo: si parte dai 35.500 per la Hybrid Super da 130 CV

La soglia di accesso è di 35.500 euro, richiesti per l’entry level Alfa Romeo Tonale Hybrid Super da 130 CV: tale propulsore è, inoltre, offerto sulla Sprint da 38 mila euro e sulla Speciale da 39 mila euro. Per accaparrarsene uno da 160 CV bisogna invece mettere in preventivo una spesa di almeno 41 mila euro, prezzo fissato per la Speciale. L’unità Vgt con turbo a geometria variabile può essere ordinata anche sulle Tonale Ti (42.300 euro) e Tonale Veloce (44.800 euro).

Entrambe le motorizzazioni capitalizzano il meccanismo e-Hybrid lanciato dalla Jeep, dove un 1.5 turbobenzina lavora con un propulsore elettrico da 20 CV integrato nel cambio. Le due versioni di potenza sono differenziate dalla turbina a geometria variabile, la quale, insieme a ulteriori accorgimenti, permette di raggiungere i 160 CV di potenza massima. Tale e quale è la coppia, con ambedue le versioni che arrivano a 240 Nm di coppia motrice, erogati a 1.500 giri al minuto.

A livello di consumi, la media dichiarata per Alfa Romeo Tonale da 130 CV rientra nel range tra i 5,6 e i 6,2 litri ogni 100 chilometri (ciclo Wltp), sulla base dell’allestimento, con emissioni di anidride carbonica tra i 127 e i 140 grammi al chilometro. Invece, la 160 CV si spinge a 6,1-6,3 l/100 km con CO2 pari a 138-143 g/km.

Gli allestimenti

L’Alfa Romeo Tonale meno costosa attualmente a listino è la Super, che di serie propone già una dotazione abbastanza completa. Il trilobo Alfa Romeo esagonale ha una V color alluminio, i fari anteriori e posteriori Full Led, i cerchi in lega sono da 18″ con coprimozzo colorato. All’interno il volante è coperto da tessuto tecnico soft touch, mentre il tessuto Tex Alfa riveste i sedili, configurabili manualmente. Il climatizzatore è, invece, un automatico bizona e il divano posteriore ha schienali reclinabili con schema 60:40. In termini di tecnologie a bordo, l’Alfa Romeo Tonale Super propone il cockpit da 12,3″ con il classico profilo a cannocchiale di Alfa Romeo e l’infotainment connesso da 10,25″.

Quest’ultimo ha comandi vocali, Bluetooth, due porte USB ed è compatibile in wireless con Apple Carplay e Android Auto. Il pacchetto contempla poi vari sistemi di sicurezza e di assistenza alla guida, quali: gli abbaglianti automatici; il Lane keeping assist; Lane departure warning; il riconoscimento della segnaletica stradale; la frenata automatica d’emergenza; il cruise control; gli avvisi dell’occupazione del sedile posteriore e della stanchezza del conducente. Inoltre, sono presenti accessori come gli specchietti esterni riscaldabili e il sistema keyless go.

Si colloca un gradino sopra l’Alfa Romeo Tonale Sprint. A giustificare il sovrapprezzo rispetto alla Super qualche dotazione supplementare e l’introduzione di dettagli ad hoc, tipo: il sedile del guidatore provvisto di supporto lombare elettrico; il volante sportivo di pelle; i rivestimenti di tessuto Alfa Tex Carbon e Soft Touch con cuciture rosse per i sedili, regolabili per entrambi i passeggeri posteriori a sei vie. I coprimozzo in bianco e nero, nonché la V del Trilobo in tinta Dark Miron distinguono esternamente la Sprint, che all’interno compie un balzo in avanti grazie al bracciolo centrale con poggiatesta e botola Ski pass. Dal punto di vista tecnologico tale allestimento introduce invece: gli specchietti esterni ripiegabili in modalità elettrica e quello interno elettrocromico; il sistema passive entry; il cruise control adattivo; il sistema passive entry; i sensori di parcheggio (anteriori e posteriori); il caricatore wireless per smartphone; il navigatore satellitare.

Sebbene la base di partenza sia la stessa della Super, l’Alfa Romeo Tonale Ti vanta diversi upgrade. All’esterno le conferiscono personalità: i fari full Led matrix adattivi; i fari full Led matrix adattivi; i cerchi di lega da 18″ diamantati nero lucido; i dettagli neri per il kit estetico con inserti laterali e anteriori color alluminio. All’interno la plancia Soft touch conta su una doppia cucitura biscotto; la medesima tonalità che contraddistingue, fra l’altro, le impunture dei sedili, anche qui con regolazioni a sei vien e supporto lombare per il guidatore. Il rivestimento è di tessuto tecnico Tex Alfa Carbon e Soft touch. Sono confermati il bracciolo centrale e la botola Ski pass, con l’aggiunta delle luci di cortesia per le portiere sia anteriori che posteriori e l’Ambient lighting.

In cima alla scala dell’Alfa Romeo Tonale si colloca la versione Veloce, basata sulla Ti. A confronto con la seconda, annovera numerosi dettagli intriganti come: le pinze freno Brembo Rosse; i cerchi di lega da 19″; i cristalli posteriori oscurati; le cornici dei finestrini in nero lucido; le finiture Dark miron per gli inserti esterni e la V del Trilobo. Senza ulteriori rincari sono comprese: la plancia in Alcantara; il tessuto tecnico soft touch con impunture rosse e rivestimenti in Alcantara traforata per i sedili; la pedaliera e il paddle al volante d’alluminio; le sospensioni adattive Alfa Dual Stage.

Le molteplici versioni dell’Alfa Romeo Tonale possono essere arricchite con alcune chicche, tra cui l’impianto frenante maggiorato Brembo con pinze freno rosse (700 euro) e il tetto panoramico (1.700 euro). C’è l’imbarazzo della scelta in merito ai pacchetti come: l’Adas (550 euro) con Traffic Jam Assist e Lane centering; il Pack Winter (550 euro) con riscaldamento per sedili anteriori, volante e ugelli dei tergicristalli; il Pack Sedili in Pelle (1.700 euro) con sedili anteriori ventilati e regolabili elettricamente e rivestimenti in pelle per le sedute; il Techno (1.800 euro) con Traffic Jam Assist, Lane centering, Park Assist, sensori di parcheggio laterali, Blind spot detection, Telecamera 360° e specchietto retrovisore oscurante automatico; il Pack Premium Harman&Kardon (2.900 euro) con sedute anteriori ventilate, regolabili in modo elettrico con memoria (per il conducente) nonché di rivestimento in pelle e un impianto audio a 14 altoparlanti.

Sono altresì a richiesta i cerchi da 17” (solo per la Super, a 600 euro); le Sprint e Ti possono montare dei 19″ (1.200 euro), mentre i 20″, di serie sulla Speciale, sono disponibili anche per le Ti (1.800 euro) e Veloce (1.200 euro). Sei, infine, i colori selezionabili: di serie c’è il Rosso Alfa; per il Nero Alfa e il Bianco Alfa servono 600 euro; i Blu Misano e Grigio Vesuvio comporta un esborso di 1.100 euro; il Verde Montreal Tristrato richiede 1.800 euro.