Nuove Alfa Romeo Giulia e GTV: uno-due micidiale per il Biscione?

Nuove Alfa Romeo Giulia e GTV dovrebbero rappresentare la novità più grande e soprattutto più gradita ai numerosi fan del Biscione per quello che concerne il futuro della casa automobilistica milanese. Imparato del resto lo aveva detto che la gamma di Alfa Romeo non sarebbe stata composta solo da SUV. Come vi abbiamo scritto nei giorni scorsi la prima tornerà nelle vesti di berlina rialzata sportback mentre la seconda tornerà sul mercato come berlina coupé a 4 porte di grandi dimensioni completamente elettrica.

Le quotazioni del Biscione potrebbero salire molto con le nuove Alfa Romeo Giulia e GTV

Grazie alle nuove Alfa Romeo Giulia e GTV, le quotazioni dello storico marchio milanese nel segmento premium del mercato auto a livello globale potrebbero subire una forte impennata. Del resto parliamo di due auto che se confermate avranno le caratteristiche per fare bene un po’ ovunque compresi mercati importanti come Cina e Stati Uniti che sono al momento il vero tallone d’Achille della casa automobilistica del Biscione.

Le nuove Alfa Romeo Giulia e GTV potrebbero davvero dare serio filo da torcere sul mercato ai rivali tedeschi di Audi, BMW e Mercedes che fino a questo momento hanno imperversato tranquillamente rivaleggiando solo tra di loro.

Si spera che già nei prossimi mesi possano arrivare ulteriori conferme e dettagli su queste due attese vetture destinate a far parlare a lungo di loro appassionati e addetti ai lavori quando finalmente arriveranno. Si presume che la prima possa essere svelata nel 2025 e la seconda nel 2026. Il loro debutto sarà un momento davvero importante per Alfa Romeo che finalmente potrà ambire ad un ruolo di protagonista sul mercato e non solo in Europa.

