Carlos Tavares teme una carenza di batterie nel 2025

Martedì il CEO del gruppo Stellantis Tavares si è unito al coro di voci nell’industria automobilistica avvertendo di una futura carenza di batterie per veicoli elettrici in Europa e negli Stati Uniti, mettendo potenzialmente a rischio gli impegni della casa automobilistica in tema di EV.

“Possiamo anticipare che avremo intorno al 2025, 2026, una scarsità di batterie”, ha detto Carlos Tavares durante il vertice Future of the Car del Financial Times. “E se non c’è carenza di batterie, allora ci sarà una significativa dipendenza del mondo occidentale dall’Asia”.

Tavares teme carenza di batterie nel 2025

Tavares ha sottolineato che in uno scenario del genere il costo dei veicoli elettrici rimarrebbe elevato. Ciò potrebbe mettere a repentaglio la capacità di molti clienti di permetterseli e la contrazione della domanda potrebbe danneggiare le case automobilistiche come Stellantis e la sua capacità di impiegare 300 mila persone.

Tavares ha invitato le nazioni occidentali ad adottare un “approccio a 360 gradi” per un futuro a emissioni zero che includa garantire l’accesso sicuro alle materie prime, la produzione di energia pulita e una rete di ricarica per i veicoli elettrici.

“‘Crescerà alla velocità con cui i regolamenti si aspettano che cresciamo?’ è davvero un rischio per andare avanti”, ha affermato Tavares in risposta a una domanda sui commenti del CEO di Volkswagen AG Herbert Diess lunedì secondo cui l’Europa non sarà in grado di supportare le vendite di veicoli elettrici al 100% entro il 2030, che è l’obiettivo di Stellantis.

Sempre più case automobilistiche e produttori di batterie, tuttavia, annunciano investimenti per la produzione di batterie nelle nazioni occidentali.

Nell’ambito dei suoi piani per investire 35,5 miliardi di dollari in elettrificazione e software entro il 2025, Stellantis ha annunciato stabilimenti di batterie in Francia, Germania e Italia per supportare la produzione europea di veicoli e un altro a Windsor in Ontario, per il Nord America.

Un secondo negli Stati Uniti dovrebbe essere annunciato nelle prossime settimane. Prevede di avere 400 gigawattora di capacità totale nei due continenti entro il 2030.

