Lancia: ecco su cosa punterà per fare concorrenza ad Audi e Mini

Lancia nei prossimi anni è chiamata al rilancio nel segmento premium del mercato auto. Saranno 3 i modelli con i quali la casa automobilistica piemontese proverà a fare seria concorrenza a rivali del calibro di Audi e Mini come anticipato nei mesi scorsi dallo stesso numero uno del brand automobilistico, l’amministratore delegato Luca Napolitano.

Lancia: la casa automobilistica piemontese con le nuove auto punterà su qualità importanti

Come sappiamo nel 2024 arriverà una nuova generazione di Lancia Ypsilon, poi nel 2026 toccherà ad un crossover definito fastback dallo stesso Napolitano il cui nome non è ancora stato rivelato. Infine nel 2028 assisteremo al gran ritorno della nuova Delta un’auto che come anticipato dallo stesso CEO del brand premium di Stellantis rimarrà fedele a se stessa.

Ma quali saranno i punti di forza delle future auto di Lancia per provare ad imitare Mercedes e dare serio filo da torcere ad Audi e Mini nei segmenti in cui le case automobilistiche si troveranno insieme? Napolitano ha confermato che il suo marchio punterà sull’eleganza italiana. Questo sarà l’elemento principale per conquistare nuove quote di mercato e crearsi la propria nicchia fedele di fan.

Del resto il brand da sempre è rinomato per il design delle sue auto e anche in futuro si punterà forte su questo aspetto anche se ovviamente non si tratterà dell’unica qualità che le auto della casa automobilistica piemontese avranno per attrarre nuovi clienti.

Lancia punterà sul made in Italy per i suoi interni con abitacoli raffinati che assomiglieranno più ad un soggiorno che all’interno di una vettura.

La tecnologia sarà di primissimo livello ma realizzata in maniera da essere accessibile a tutti. Le future auto di Lancia inoltre cercheranno di allargare il target di riferimento assumendo un aspetto più “maschio” e sportivo rispetto all’attuale Ypsilon che come sappiamo piace soprattutto al gentil sesso.

Su queste basi dunque si dovrebbe fondare il rilancio del marchio che nel prossimo decennio proverà con tutte le sue forze a tornare protagonista del mercato in Europa nel segmento premium.

