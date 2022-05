Alfa Romeo Tonale: dall’estero una sola critica

Alfa Romeo Tonale ha ricevuto molti elogi dalla stampa estera che ha avuto modo di provare il nuovo SUV del Biscione nei giorni scorsi. In particolare sono stati apprezzati il design, la maggiore qualità percepita, gli ampi spazi interni, la cura dei dettagli e anche il comfort e il piacere di guida.

Quest’ultimo è stato considerato come sicuramente degno delle precedenti auto dello storico marchio milanese. Americani, tedeschi e francesi sembrano aver apprezzato molto quindi l’ultima novità della gamma della casa automobilistica del Biscione.

Una sola critica per Alfa Romeo Tonale dalla stampa estera

C’è stata tuttavia una cosa che non ha convinto pienamente la stampa estera e cioè il motore 1.5 Hybrid. Alcune testate tipo AutoBild e Car&Drive si aspettavano un po’ più di potenza e di accelerazione da questa versione di Alfa Romeo Tonale. Gli americani si sono domandati se da questo punto di vista il SUV potrà soddisfare gli esigenti fan della casa automobilistica milanese. In particolare è stato evidenziato come il veicolo acceleri da 0 a 100 in 8,8 secondi.

Ricordiamo che il SUV di Alfa Romeo sarà lanciato sul mercato a giugno. Le prime consegne dovrebbero avvenire nel secondo fine settimana di giugno. La produzione nel frattempo sta aumentando di livello con il passaggio da 125 a 250 unità a settimana. Dal 16 maggio poi si dovrebbe iniziare a fare sul serio con un aumento notevole necessario per poter soddisfare gli ordini. Entro fine anno il modello infatti sarà venduto in tutta Europa e anche in altri mercati importanti quali Cina e Stati Uniti.

Ti potrebbe interessare: Ecco come sarà e quando arriverà la nuova Alfa Romeo Stelvio