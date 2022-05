Nuova Alfa Romeo Giulia GTA: c’è chi spera che i cambiamenti siano lievi

Una nuova Alfa Romeo Giulia GTA è un sogno per molti. Alfa Romeo ha una crisi di identità al giorno d’oggi. Mentre sta cercando di rimanere fedele alle sue radici, i suoi dirigenti stanno cercando di farne un marchio mainstream.

È comprensibile se si pensa alla necessità del profitto, ma sono in molti a pensare che sia ancora più importante per la casa automobilistica del Biscione non perdere il suo carattere e quelle che sono le caratteristiche principali delle sue auto. Le auto speciali prodotte dal marchio stanno diventando sempre più scarse e la situazione potrebbe peggiorare ulteriormente in futuro.

Questo riguarda anche una nuova Alfa Romeo GTA che difficilmente arriverà in base a quelle che sono le ultime indiscrezioni trapelate sul futuro della berlina di segmento D del Biscione. Questa infatti si dovrebbe trasformare in una sorta di berlina rialzata.

Ecco come viene immaginata la nuova Alfa Romeo Giulia GTA che purtroppo difficilmente vedremo ancora

Anche se non c’è nulla di sbagliato in vetture quali Alfa Romeo Tonale, vorremmo vedere la prossima Giulia che non sia solo elettrica, così come la prossima generazione di versioni GTA e GTAm.

Le possibilità sono scarse, ma almeno possiamo avere un’idea visiva di come sarebbero tali creazioni. Quella che vi mostriamo in questo articolo è un render che è stato creato dal talentuoso artista Nikita Chuicko, noto anche come Kelsonik.

Non è il suo primo render su un’auto di Alfa Romeo e, si spera, che non sarà l’ultimo. Questo ritrae la nuova Alfa Romeo Giulia GTA con alcuni elementi di design della Tonale recentemente presentata.

Kelsonik ha fatto un ottimo lavoro con questo rendering che sembra essere stato molto apprezzato sul web dai numerosi fan della casa automobilistica del Biscione. Tutte le linee di design si adattano perfettamente alla carrozzeria della Giulia e tutti gli elementi sono proporzionati e ben posizionati.

Come accennato in precedenza, molto probabilmente questa auto non arriverà sul mercato. Questo in quanto Stellantis per la casa automobilistica del Biscione ed in particolare per la futura Alfa Romeo Giulia sembra avere altri piani.

La vettura diventerà una sorta di fastback e al suo posto arriverà una nuova Alfa Romeo GTV nelle vesti di coupé sportiva a 4 porte completamente elettrica. Sarà lei dunque a prendere il posto di una nuova Alfa Romeo Giulia GTA che comunque nonostante tutto continua a fare sognare i numerosi fan dello storico marchio milanese.

