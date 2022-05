Alfa Romeo Tonale: ecco cosa spaventa negli USA

Alfa Romeo Tonale entro fine anno arriverà anche nel mercato auto premium più importante al mondo e cioè il mercato degli Stati Uniti. Negli USA c’è grande curiosità di vedere come i clienti accoglieranno il nuovo modello della casa automobilistica del Biscione che si andrà a collocare in un segmento di mercato particolarmente in voga a livello globale. In particolare la attese più grandi sono riservate alla versione top di gamma di Tonale e cioè l’ibrida plug-in da 275 cavalli che per le sue caratteristiche potrebbe piacere molto negli USA.

Alfa Romeo Tonale: la presenza di Dodge Hornet può “disturbare” il SUV del Biscione in USA?

Tuttavia alcuni analisti e simpatizzanti di Alfa Romeo sono preoccupati di una cosa. Alfa Romeo Tonale negli Stati Uniti non sarà venduto da solo ma in compagnia della nuova Dodge Hornet. Questa vettura che sarà prodotta sempre a Pomigliano sarà praticamente la sua gemella. Ovviamente le due auto avranno loghi e mascherine diverse e differiranno per la gamma dei motori, per gli allestimenti e per tutta una serie di rifiniture.

Alfa Romeo Tonale dei due sarà la soluzione più sofisticata e costosa. Occorre però capire se le differenze tra le due auto saranno colte dai clienti americani e se la presenza della nuova Dodge Hornet possa disturbare Tonale facendo concorrenza interna. Qualcuno è rimasto perplesso da questa scelta ma evidentemente dentro Stellantis hanno fatto le loro valutazioni ed evidentemente i vantaggi erano di gran lunga superiori agli svantaggi. Questo almeno sulla carta poi bisognerà vedere nella realtà dei fatti se le cose andranno secondo previsioni.

Ricordiamo che Alfa Romeo Tonale debutterà a giugno in Italia e nel resto d’Europa. Le prime consegne avverranno nel secondo weekend di giugno. A Pomigliano la produzione nel frattempo sta aumentando di ritmo. Da ottobre partirà la produzione della versione PHEV da 275 cavalli che quindi sarà disponibile da fine anno.

In Italia i prezzi del SUV di Alfa Romeo partono da 35.500 euro. Ricordiamo infine che nei giorni scorsi il dirigente di Alfa Romeo USA Larry Dominique a proposito di questo modello ha specificato che non è escluso che in futuro possa arrivare anche una versione Quadrifoglio. Si tratterà ovviamente della futura top di gamma del SUV.