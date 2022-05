Nuova Alfa Romeo Alfetta: trio delle meraviglie con Giulia e GTV?

Nuova Alfa Romeo Alfetta è una di quelle auto di cui ormai si parla da molti anni ma che poi alla fine non arriva mai. Con l’avvento di Stellantis e l’annuncio che il marchio Alfa Romeo sarebbe stato rilanciato sono stati in tanti a sperare del ritorno di questo mitico modello, magari nelle vesti di nuova top di gamma della casa automobilistica del Biscione.

Dopo Giulia e GTV sarà confermata anche una nuova Alfa Romeo Alfetta?

Nelle scorse settimane abbiamo avuto la conferma da parte del CEO di Alfa Romeo Jean Philippe Imparato che nei prossimi anni nella gamma dello storico marchio milanese ci sarà ancora spazio per berline e coupé.

Abbiamo saputo che Alfa Romeo Giulia è stata confermata per un’altra generazione, anche se a quanto pare la vettura sarà completamente trasformata assumendo le sembianze di una berlina rialzata in stile fastback. Per quanto riguarda la nuova Alfa Romeo GTV, si dice che l’auto tornerà nelle vesti di berlina coupé a 4 posti in versione totalmente elettrica.

Qualcuno ipotizza se tra queste due auto non vi sia ulteriore spazio per un terzo modello e cioè una nuova Alfa Romeo Alfetta che potrebbe tornare nelle vesti di berlina di grand dimensioni per rappresentare il massimo del lusso, della tecnologia e del design di Alfa Romeo.

In realtà fino a questo momento non ci sono notizie in proposito. Sappiamo che Alfa Romeo vuole fare bene in mercati importanti quali Cina e Stati Uniti e dunque per forza di cose ci vorranno modelli adatti per quei mercati anche se Imparato ha promesso che non ci saranno auto realizzate solo per alcuni mercati ma veicoli globali.

Tra i fan del Biscione in molti si augurano di vedere una vettura di questo tipo, anche se probabilmente dalle nostre parti non garantirebbe molte immatricolazioni. A nostro avviso è molto difficile che il modello arrivi, anche se in caso di risultati al di sopra delle aspettative le cose per Alfa Romeo in futuro potrebbero cambiare radicalmente. Vedremo dunque se ci sarà spazio in futuro per una nuova Alfa Romeo Alfetta.

