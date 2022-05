Ecco quando arriva e come cambia la nuova Fiat Panda

La nuova Fiat Panda è una delle auto più attese nel mondo dei motori. Si tratta di uno dei modelli più popolari tra quelli presenti sul mercato. Del resto parliamo della vettura che in Italia ormai da molti anni risulta essere l’auto più venduta in assoluto. Questo veicolo che viene prodotto a Pomigliano da tempo surclassa rivali del calibro di Lancia Ypsilon e Renault Clio come numero di immatricolazioni.

Ecco come cambierà Fiat Panda con la nuova generazione

Nonostante ciò, in futuro la nuova Fiat Panda cambierà completamente stile. Ci sarà un cambio di segmento con il passaggio al segmento B del mercato. L’auto quindi avrà dimensioni maggiori rispetto al modello attuale che comunque continuerà ad essere prodotto presso lo stabilimento di Pomigliano fino al 2026.

La sua produzione sarà spostata all’estero in uno degli stabilimenti che il gruppo Stellantis possiede e gestisce nell’est dell’Europa. Molto probabilmente l’impianto che accoglierà la produzione di questo atteso modello a partire dal 2024 sarà lo stabilimento Fiat di Kragujevac in Serbia. In questo impianto attualmente viene prodotta la Fiat 500L che però presto dirà addio.

La nuova auto di Fiat sarà un’auto molto importante per quanto riguarda il futuro della principale casa automobilistica italiana. Infatti con questa auto avrà inizio una vera e propria rivoluzione per Fiat che punterà sulle auto elettriche. Infatti la vettura sarà elettrica al 100 per cento e dunque sue rivali dirette saranno auto quali Dacia Spring, Opel Corsa-e e Peugeot e-208. Rispetto a queste auto la vettura italiana offrirà prezzi ancora più convenienti.

L’obiettivo di Fiat del resto è quello di diventare una sorta di Tesla del popolo offrendo auto a zero emissioni ma con prezzi davvero contenuti. Questa auto inoltre darà origine ad una vera e propria famiglia di auto tutte con un design ispirato alla concept Fiat Centoventi e con presenze nei segmenti B e C del mercato.

Tra queste auto arriverà anche l’erede di Fiat Tipo e un B-SUV che sarà prodotto in Polonia dal 2023 presso lo stabilimento di Tychy. Ricordiamo inoltre che nei prossimi anni è atteso anche l’arrivo di una nuova Fiat Topolino. Vedremo dunque quali novità arriveranno dalla principale casa automobilistica italiana nel corso dei prossimi mesi a proposito di questo atteso modello destinato a far parlare a lungo di se nel mondo dei motori.

