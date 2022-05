Ecco quando arriverà e come sarà Ferrari Purosangue

Ferrari Purosangue è il nome del primo SUV nella storia della casa automobilistica del cavallino rampante. A proposito di questo modello, negli ultimi tempi si stanno moltiplicando gli avvistamenti del prototipo camuffato. Questo è il segnale che lo sviluppo del modello è ormai a buon punto e che il debutto potrebbe essere davvero vicino.

Ferrari Purosangue: ecco come sarà e quando arriverà il primo SUV del cavallino rampante

Infatti in tanti si domandano quanto Ferrari Purosangue farà il suo debutto. La risposta potrebbe essere il prossimo 16 giugno in occasione del Ferrari Capital Markets Day che si terrà a Maranello. In quella occasione infatti il CEO Benedetto Vigna ha promesso una novità importante. Qualcuno dunque ipotizza si possa trattare della prima immagine senza veli del SUV che poi arriverà sul mercato sicuramente entro la fine del 2022.

Al momento di Ferrari Purosangue oltre alle foto spia e alle immagini rubate dalla fabbrica di Maranello sappiamo che sarà un modello unico nel suo genere. Infatti questa super car non avrà nulla a che vedere con modelli quali Lamborghini Urus e Aston Martin DBX. Si tratterà infatti di un modello che rappresenterà una sorta di via di mezzo tra una berlina rialzata e un crossover.

Con questo modello la Ferrari dovrebbe ottenere già nel 2022 il nuovo record di vendite dopo quello conquistato nel 2021. Si dice infatti che siano già andate esaurite le unità del SUV prima ancora che gli ordini veri e propri siano stati aperti. In ogni caso Ferrari non ha intenzione di vendere troppe unità di questo modello.

Al pari delle altre sue auto si cercherà di salvaguardarne l’esclusività e dunque le unità che saranno messe in vendita saranno ben poche come sempre accade con le nuove Ferrari. Solo ai clienti abituali e a pochi altri fortunati clienti sarà concesso di poter acquistare il SUV, il cui prezzo rimane al momento sconosciuto.

Infine per quanto riguarda la gamma dei motori, nelle scorse settimane Benedetto Vigna ha detto che questo SUV disporrà di un motore V12 Aspirato. Questo motore dovrebbe raggiungere potenze importanti. Ferrari infatti vuole garantire che il suo primo SUV abbia le caratteristiche di tutte le sue altre auto in termini di prestazioni e velocità.

