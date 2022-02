Alfa Romeo Giulia e Stelvio, Maserati Grecale: le news della settimana

Bentornati su ClubAlfa.it per un nuovo appuntamento con la nostra rubrica domenicale dedicata alle migliori news dell’ultima settimana (14-20 febbraio). In questi ultimi sette giorni c’è stata l’occasione per affrontare un gran numero di argomenti legati al mondo delle quattro ruote e in particolare al marchio Alfa Romeo. Di seguito andremo a riepilogare tutti i tempi più interessanti affrontati in questi giorni.

Partiamo da Alfa Romeo. Per quanto riguarda il brand abbiamo parlato in particolare del futuro di Giulia e Stelvio. I due modelli di segmento D della casa italiana riceveranno un restyling che dovrebbe introdurre diverse novità nel corso dei prossimi mesi. Successivamente, potrebbe arrivare una nuova generazione che porterà al lancio di una variante elettrica destinata a diventare il riferimento del futuro.

Si continua, intanto, a parlare di Alfa Romeo Tonale. A distanza di più di una settimana dalla presentazione ufficiale, infatti, il Tonale è ancora un argomento “caldo”. Il SUV della casa italiana continua a far parlare di sé con diverse informazioni in merito al debutto e con alcuni render che provano ad immaginare alcune improbabili varianti che difficilmente entreranno a far parte del futuro della gamma.

Maserati, invece, ha annunciato la data di presentazione ufficiale del Maserati Grecale, nuovo entry level della gamma del Tridente. Il SUV, dopo i ritardi a causa della crisi dei chip, è pronto a fare il suo debutto ufficiale sul mercato nel corso dei prossimi mesi. In futuro, inoltre, ci sarà anche il Grecale Folgore, variante a zero emissioni del progetto che potrebbe avere un livello di potenza davvero senza precedenti.

Ferrari continua a testare il nuovo Purosangue. Anche questa settimana, infatti, il SUV della casa italiana si è mostrato in nuove foto spia e in nuovi video spia che provano ad anticiparne le caratteristiche. Il modello verrà presentato ufficialmente nel corso del 2022 e sarà sul mercato dal 2023 avviando una vera e propria rivoluzione in casa Ferrari.

Fiat, invece, ha svelato le varianti Hybrid di Fiat 500X e Tipo andando a completare l’elettrificazione della sua gamma con nuove versioni davvero molto interessanti. I due modelli sono già ordinabili e pronti a conquistare il mercato delle quattro ruote in Europa. Jeep invece ha annunciato il debutto della nuova Grand Cherokee 4xe, variante ibrida del modello che sarà anche l’unica versione disponibile in Italia.

Stellantis conferma il nuovo piano industriale che verrà svelato ad inizio del prossimo mese di marzo. Nel frattempo, il gruppo aumenta la produzione in Italia ma gli stabilimenti del nostro Paese devono ancora fare i conti con costanti interruzioni delle attività e con un continuo ricorso alla cassa integrazione.

Nel futuro di Alfa Romeo ci sarà ancora spazio per Giulia e Stelvio. I due modelli di segmento D della casa italiana potranno contare, infatti, su di un restyling che dovrebbe introdurre alcune novità riprese dal Tonale. In particolare, dovrebbe esserci spazio per nuovi fari con un design già visto sul Tonale e per tante altre novità come, ad esempio, le motorizzazioni mild hybrid. Tra le novità di Giulia e Stelvio restyling potrebbe esserci anche il virtual cockpit ripreso dal Tonale.

Successivamente, toccherà a nuove generazioni di Giulia e Stelvio. Questi modelli potrebbero nascere da un’evoluzione dell’attuale piattaforma ma proponendo tante novità. Giulia e Stelvio potrebbero essere elettriche riprendendo gli elementi del progetto del Grecale Folgore, modelli a zero emissioni in arrivo da Maserati nel corso dei prossimi anni.

Dopo la presentazione ufficiale dei giorni scorsi, si continua a parlare del nuovo Alfa Romeo Tonale. Il C-SUV di casa Alfa Romeo sarà sul mercato soltanto nel corso della prossima primavera. Nel frattempo, però, rumor e indiscrezioni sul progetto non mancano di certo. Il Tonale continua, infatti, ad essere uno degli argomenti più caldi del momento.

Il nuovo Tonale, in questi giorni, è stato immaginato in una nuova versione. Il render che proponiamo qui di seguito, infatti, ci mostra una versione pick-up del Tonale, progetto che non farà mai parte della gamma Alfa Romeo ma che mostra le potenzialità del design del nuovo SUV della casa italiana.

Da notare, inoltre, che c’è anche una versione spider del Tonale che si propone in un altro render dedicato al modello di casa Alfa Romeo.

Tra le novità dell’Alfa Romeo Tonale ci sarà anche la presenza di un certificato NFT che andrà a riassumere la storia del modello. Ecco come funzionerà l’NFT dell’Alfa Romeo Tonale e perché l’applicazione di questa tecnologia potrebbe rappresentare una vera e propria rivoluzione per l’intero settore delle quattro ruote.

Il futuro di Alfa Romeo sarà legato anche alla Cina. Il marchio italiano, però, prima di tentare di conquistare il mercato cinese proverà ad ottenere maggiore solidità in Europa e USA, andando a rafforzare la gamma, con nuovi modelli in grado di sostenere la crescita futura nel corso dei prossimi anni. In futuro, però, ci saranno strategie dedicate anche alla Cina, mercato chiave per il futuro di Alfa Romeo.

L’Alfa Romeo Giulia doveva essere il modello del rilancio di Alfa Romeo. La berlina, pur raccogliendo tantissimi premi, non ha registrato un grande successo commerciale con poche unità vendute rispetto alle previsioni di inizio produzione. Lo scarso successo è legato anche all’assenza di varianti. Ecco quali sono le versioni della Giulia che tutti rimpiangono.

Anche nei prossimi anni, Alfa Romeo punterà su varianti Quadrifoglio dei suoi modelli. Queste versioni continueranno a rappresentare un importante riferimento per la gamma del marchio italiano. Il futuro della divisione Quadrifoglio sarà elettrico. Le sportive del futuro del marchio italiano, infatti, saranno a zero emissioni e dovranno conservare il carattere che contraddistingue gli attuali modelli del brand.

Nel futuro di Alfa Romeo potrebbe esserci anche una nuova generazione di Alfa Romeo Giulietta. Il progetto non è mai stato confermato ma potrebbe tornare a far parte della gamma del marchio già nel giro di alcuni anni diventando un elemento centrale della nuova famiglia di Alfa Romeo di nuova generazione. Con la nuova generazione, la Giulietta punterebbe a stupire il mercato. In attesa di una conferma ufficiale, un render prova ad anticipare il design della nuova Giulietta in base alle ultime produzioni del marchio. Ecco il render:

Un altro progetto che potrebbe rientrare nel progetto decennale di crescita di Alfa Romeo potrebbe essere una nuova Alfa Romeo Duetto, modello più volte citato anche da Jean-Philippe Imparato, CEO di Alfa Romeo. Il progetto potrebbe ritagliarsi un suo spazio nella gamma futura del brand. In attesa di maggiori dettagli, segnaliamo l’arrivo di un nuovo render che prova ad anticipare quello che potrebbe essere il design di una nuova Duetto.

In tema di render c’è spazio anche per una Giulia GTAm in versione Wagon:

Alfa Romeo sarà il punto di riferimento della divisione premium di Stellantis nel corso dei prossimi anni. Il marchio italiano riceverà diversi nuovi modelli ed alcuni di questi progetti verranno sviluppati in collaborazione con altri brand del gruppo. Ecco, quindi, come Stellantis svilupperà il futuro di Alfa Romeo e Lancia nel corso dei prossimi anni.

Questa settimana sono stati celebrati i primi 50 anni dell’Alfa Romeo Alfetta, un modello iconico della storia della casa italiana. In queso speciale andiamo ad approfondire le caratteristiche della vettura ed il suo ruolo all’interno della storia del marchio italiano con tanti appassionati che, ancora oggi, ricordano con nostalgia questo modello.

La gamma europea di Fiat è ora completamente elettrificata. La casa italiana, infatti, ha annunciato in via ufficiale il debutto delle nuove varianti Hybrid di Fiat 500X e Fiat Tipo andando a completare il programma di elettrificazione, iniziato due anni fa con il debutto delle varianti mild hybrid di Panda e 500 per poi registrare anche il debutto della 500 Elettrica.

Le nuove varianti elettrificate di 500X e Tipo presentano il nuovo 1.5 turbo da 130 CV abbinato ad un motore elettrico. Da notare, intanto, che la Fiat 500 Elettrica ha ottenuto un nuovo premio continuano a registrare il suo incredibile successo. In totale, la city car ha già ottenuto ben 24 premi in giro per il mondo.

Da segnalare, inoltre, che per il mese di febbraio la Fiat Tipo RED è disponibile in offerta con anticipo zero. La promozione lanciata dal brand per la sua segmento C è davvero interessante e punta ad offrire agli utenti l’occasione giusta per cambiare auto e passare ad un nuovo modello completo ed aggiornato ad un prezzo decisamente contenuto.

In Sud America, intanto, continua il successo del Fiat Pulse. Il SUV compatto del marchio italiano sta registrando vendite davvero elevate e rappresenta oramai un punto di riferimento dell’intero mercato brasiliano. Nel frattempo, si avvicina il debutto del Fiat Pulse in un altro Paese con il marchio che intende potenziare la rete di distribuzione del modello. Da notare, inoltre, che Fiat ha conquistato la classifica di vendite in Brasile anche ad inizio 2022.

Continuano i test in strada del futuro Ferrari Purosangue in attesa del debutto ufficiale, in programma, come annunciato dall’azienda, già nel corso dei prossimi mesi. In questi giorni, sono apparse online alcune foto spia che ci mostrano uno dei prototipi del SUV impegnato nel corso dei consueti test che anticipano il debutto dei nuovi modello. Il prototipo raffigurato in questa nuova foto si avvicina molto a quello che sarà il modello di serie del SUV.

Da segnalare, inoltre, che il Ferrari Purosangue si mostra anche in un nuovo video spia:

Tra le vendite all’asta di questa settimana si segnala la vendita di uno dei 200 esemplari di Ferrari 275 GTS. La splendida supercar della casa di Maranello, risale agli anni 60 e sarà venduta all’asta ad inizio del prossimo mese di marzo. Il perfetto stato di conservazione permetterà all’esemplare di raggiungere un prezzo molto elevato.

Questa settimana, Maserati ha annunciato la data di presentazione ufficiale del nuovo Maserati Grecale. Il SUV di segmento D della casa italiana sarà svelato in via ufficiale il prossimo 22 marzo a seguito di un evento speciale dedicato. La casa del Tridente, in occasione dell’annuncio ufficiale, ha anche rilasciato alcune nuove immagini di un prototipo del Grecale in una veste praticamente definitiva.

Il Maserati Grecale, in futuro, arriverà sul mercato anche in versione Folgore. Si tratta dell’attesa variante elettrica a zero emissioni del SUV. Secondo le prime informazioni, la versione Folgore del Grecale potrà contare su prestazioni davvero incredibili diventando uno dei modelli Maserati più potenti di sempre. Ecco le prime informazioni sul nuovo progetto.

Questa settimana, Jeep ha annunciato il debutto in Italia della nuova Jeep Grand Cherokee 4xe. Si tratta della variante plug-in hybrid dell’ammiraglia del marchio Jeep. Questa variante sarà anche la sola versione della Grand Cherokee che arriverà sul mercato italiano dove Jeep continuerà a puntare su soluzioni di elettrificazione particolarmente avanzate e incentrate su sistemi plug-in per ridurre le emissioni.

La Grand Cherokee 4xe può funzionare anche in modalità a zero emissioni con il solo motore elettrico attivo e con il motore benzina spento. Ecco quali sono i primi dati sull’autonomia della Grand Cherokee in modalità a zero emissioni in base ai dati di certificazione EPA che anticipano le caratteristiche del modello.

Il futuro di Stellantis sarà svelato a breve. Il gruppo, infatti, presenterà il piano industriale il prossimo 1° marzo anticipando tante novità per quanto riguarda quelli che saranno i nuovi progetti in arrivo sul mercato nel corso dei prossimi anni. La presentazione del piano industriale rappresenta un momento chiave per capire quali saranno le strategie future del gruppo nell’immeditato futuro.

Da segnalare che Stellantis ha chiuso in negativo il mese di gennaio in Europa. Il gruppo ha, infatti, registrato un calo netto delle vendite che conferma il momento difficile dell’intero mercato delle quattro ruote continentale alle prese con diversi problemi da affrontare in queste prime settimane del 2022.

Tra i progetti futuri di Stellantis c’è la volontà di avviare una vera e propria “rivoluzione software”. Ecco, quindi, in cosa consiste questa rivoluzione e perché il progetto è così importante per il futuro del mondo delle quattro ruote e per il gruppo Stellantis che punta tantissimo su questa nuova evoluzione della sua offerta.

Il Gruppo Stellantis sta vivendo un momento difficile in Polonia. L’azienda sta registrando vendite in netto calo per i suoi brand generalisti che stanno facendo segnare dati sorprendentemente negativi, con risultati nettamente peggiori rispetto alla media del mercato delle quattro ruote. I concessionari di Stellantis in Polonia sono furiosi e sono arrivati a definire la situazione attuale come il funerale di Stellantis.

Stellantis e Volkswagen hanno chiuso il 2021 quasi con un pareggio in termini di unità vendute in Europa (considerando autovetture e veicoli commerciali). Secondo i dati di Dataforce, il gruppo Stellantis avrebbe superato di appena 700 unità le vendite di Volkswagen. A seguito di un riconteggio, però, è emerso che è il gruppo tedesco ad aver conquistato la leadership europea anche se con un margine ridotto di poche decime di migliaia di unità.

Per quanto riguarda gli stabilimenti italiani di Stellantis, questa settimana abbiamo registrato l’arrivo di notizie importanti per Melfi e Termoli. Nei due stabilimenti è previsto un aumento dei livelli produttivi con il passaggio ai 20 turni settimanali necessario per coprire le richieste in arrivo dal mercato. Almeno per il momento, la crisi dei chip non sembra rallentare le attività nei due stabilimenti di produzione.

Da notare che nello stabilimento di Termoli, in attesa dell’avvio dei lavori per la Gigafactory e l’inizio del programma di riconversione, si prevede la partenza della produzione dei motori del nuovo Alfa Romeo Tonale. Nonostante la crescita delle attività, per il momento resterà la cassa integrazione per il sito molisano che dovrà fare i conti ancora con fermi produttivi e esuberi.

Il futuro della Gigafactory di Termoli sarà reso possibile anche da un intervento del Governo italiano. Nei prossimi mesi, infatti, il Governo garantirà finanziamenti per 370 milioni di euro per consentire la riconversione dello stabilimento e la nascita di un impianto in grado di produrre elevati volumi di batterie per auto elettriche nel corso dei prossimi anni.

Nel frattempo, però, i dati di Cassino continuano ad essere negativi. In attesa dell’avvio della produzione del Maserati Grecale, infatti, i volumi produttivi delle Alfa Romeo Giulia e Stelvio continuano ad essere bassi tanto che circa il 40% dei giorni lavorativi previsti nel corso delle prime sei settimane del 2022 si è tradotto in una chiusura dello stabilimento con ricorso agli ammortizzatori sociali.

Da notare che Stellantis dovrebbe produrre il nuovo Dodge Hornet su base Alfa Romeo Tonale a Pomigliano d’Arco. Il nuovo modello verrebbe poi esportato verso il Nord America. In questi giorni, una prima immagine potrebbe aver rivelato il progetto che dovrebbe fare il suo debutto ufficiale già nel corso del 2022.

Con questa news termina la nostra rubrica domenicale relativa alle migliori news della settimana. Il prossimo appuntamento è fissato per domenica 27 febbraio. Vi ricordiamo di continuare a seguirci in questi giorni, sia dal sito che dai nostri canali social (trovate tutti i link utili ad inizio articolo), per tutti gli aggiornamenti sul mondo delle quattro ruote italiano.