Restyling Alfa Romeo Giulia e Stelvio: c’è il virtual cockpit

È un po’ un mostrarsi a piccole dosi quello che sta venendo fuori dalle prime indiscrezioni effettive di ciò che caratterizzerà il restyling delle Alfa Romeo Giulia e Stelvio attese entro fine anno. Ulteriori immagini, provenienti ancora dal Cassino Plant, permettono di garantire l’effettiva veridicità delle indiscrezioni.

Sappiamo infatti che a mutare innanzitutto sarà il frontale. L’immagine che abbiamo vista ieri, pubblicata sul profilo Instagram di Instalfisti, ci mostrava infatti uno dei due fari dell’Alfa Romeo Stelvio dotato di un interessante design destinato alla collocazione interna degli elementi Matrix LED. Il restyling previsto sulle Alfa Romeo Giulia e Stelvio vedrà quindi una rivisitazione della firma luminosa sulla base dello schema stilistico proposto a suo tempo in un bozzetto (rimasto tale) di quella che era stata definita una nuova generazione di Alfa Romeo GTV.

L’idea è quella di maturare un family feeling rivisto anche in accordo con quanto mostrato dall’Alfa Romeo Tonale in questi dieci giorni trascorsi dal suo debutto. Verranno quindi introdotti tre elementi luminosi con forme riviste rispetto a quelle viste sul Tonale, anche in accordo con la differente collocazione all’interno della “struttura” del faro che rimarrà praticamente la stessa vista fino ad oggi.

Sul restyling di Alfa Romeo Giulia e Stelvio ci sarà il virtual cockpit

Tra le ulteriori novità previste in sede di restyling delle Alfa Romeo Giulia e Stelvio troviamo anche una revisione degli interni, nello specifico per ciò che riguarda l’apporto tecnologico. È prevista infatti l’adozione di un moderno virtual cockpit che andrà a sostituire il quadro strumenti alle spalle del volante.

Questa nuova immagine diffusa ancora da Instalfisti permette di vedere proprio il nuovo virtual cockpit installato all’interno del quadro strumenti dell’Alfa Romeo Stelvio. L’elemento risulta praticamente lo stesso già utilizzato a bordo della nuova Alfa Romeo Tonale e dovrebbe quindi garantire le medesime funzionalità. Ulteriori novità dovrebbero essere rappresentate dal rivisto sistema destinato all’infotainment, sebbene dovrebbe essere escluso l’utilizzo di un nuovo schermo disposto a sbalzo sulla plancia: con più probabilità dovrebbero essere applicate modifiche al software che sarà aggiornato all’ultima release disponibile già su Tonale. Inoltre è prevista l’adozione di nuovi propulsori mild hybrid.